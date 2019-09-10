Зеленский ответил на петицию, в которой призвали не увольнять Супрун
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывшая руководительница МЗ Ульяна Супрун сама подала заявление об увольнении.
В то же время Зеленский поблагодарил всех, кто поддержал петицию и подчеркнул важность продолжения трансформации системы здравоохранения.
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Владимир Зеленский отметил, что решение о поддержке заявления об увольнении по собственному желанию Ульяны Супрун поддержал Кабинет Министров Украины 4 сентября.
В свою очередь Супрун рассказала, что будет и дальше работать в области медицины и ее команда ни в коем случае не собирается останавливаться.
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