Зеленский ответил на петицию, в которой призвали не увольнять Супрун

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Зеленский отреагировал на петицию о поддержке Супрун
Зеленский отреагировал на петицию о поддержке Супрун / 1news.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывшая руководительница МЗ Ульяна Супрун сама подала заявление об увольнении.

В то же время Зеленский поблагодарил всех, кто поддержал петицию и подчеркнул важность продолжения трансформации системы здравоохранения.

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Владимир Зеленский
“У нас нет другого пути, чем развитие стратегически ориентированной государственной политики, в которой, в частности, здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны. В то же время сообщаю, что Постановлением Верховной Рады Украины от 29 августа 2019 года № 12-ІХ Министром здравоохранения Украины назначена Зоряна Степановна Скалецкая”.

Владимир Зеленский отметил, что решение о поддержке заявления об увольнении по собственному желанию Ульяны Супрун поддержал Кабинет Министров Украины 4 сентября.

В свою очередь Супрун рассказала, что будет и дальше работать в области медицины и ее команда ни в коем случае не собирается останавливаться.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

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Теги: Владимир Зеленский Новости Здоровье Здоровье Ульяна Супрун Медицина Министерство здравоохранения Украины
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