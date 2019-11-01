Для чего человеку жировая ткань и что она собой представляет

Жировая ткань – самый гормональный орган человека, который влияет даже на настроение и поведение.

Учеными были сделаны многочисленные расчеты, после чего выяснилось, что человек весом 70 кг имеет запасы жира, которые могут обеспечивать энергетические потребности организма в течение 40 дней полного голодания.

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Жировая ткань – что это? Это самый эндокринный орган в организме человека, участвующий в процессах синтеза, накопления и метаболизма гормонов. Количественное изменение жировой ткани, а также тип распределения ее в организме вызывает гормональные расстройства и наоборот – изменения гормонального статуса могут влиять на колебания массы тела.

Зачем нам нужна жировая ткань в организме?

Жировая ткань является основным источником энергии и играет важную роль в регуляции энергетической устойчивости организма. Она полноценный и очень активный гормональный орган, который секретирует большое количество собственных гормонов – адипокины.

Адипокины имеют различные биологические эффекты. Регуляция обмена жиров и поддержания постоянства уровня глюкозы – очевидные механизмы. Они регулируют процессы воспаления, свертывания, влияют на иммунитет, образование костной ткани, опухолевый рост.

Именно с этими эффектами связаны все риски заболеваний, которые ассоциируются с массой тела. У женщин жировая ткань участвует в регуляции работы репродуктивной системы с помощью гормона жировой ткани лептина.

При резком снижении веса первой "выключается" именно регуляция менструального цикла – исчезают месячные. У мужчин жировая ткань поддерживает баланс эстроген-тестостерона, влияет на качество спермы, либидо.

Избыток жировой ткани – абсолютный маркер, который свидетельствует о проблемах со здоровьем. В таком случае весь организм вынужден гормонально и обменно перестроиться для того, чтобы соответствовать ее наличии.

Жировая ткань также влияет на наше настроение и регулирует наши поведенческие реакции.

Депонирующая функция жировой ткани характеризуется высокой концентрацией стероидных гормонов по сравнению с показателями сыворотки крови, особенно андрогенных фракций.

Кроме того, жировая ткань стимулирует секрецию инсулина и снижает синтез секс-гормоносвязующего глобулина (СГЗГ), тем самым увеличивая уровень андрогенов и эстрогенов, которые свободно циркулируют.

Подкожная жировая клетчатка образует изоляционный слой, который предотвращает нерациональные потери тепла. Мягкая жировая ткань – идеальная подушка для внутренних органов, предохраняет их от сотрясений при резких движениях и падениях.

В последние годы стало известно, что молекулы жиров и жироподобных веществ – это основной компонент клеточных мембран, на внутренней и внешней поверхностях которых постоянно проходят сложные реакции обмена веществ. Именно поэтому расходовать жир на энергетические нужды в организме разрешено только "избранным" органам и только в критических ситуациях, когда ощущается недостаток углеводов.

В приоритете только сердечная мышца – миокард. 67% используемого сердцем кислорода идет на окисление жирных кислот и не более 20% – на окисление глюкозы. Всем остальным органам такое право предоставляется после длительной и интенсивной работы с тем, чтобы избежать опасности "энергетического кризиса".

Существует 2 типа жира

– белый жир, его иногда называют желтым жиром из-за каротина, который в нем содержится, и предает ему этот характерный цвет. Он больше распространен по всему организму;

– коричневый жир – более редкий у человека, участвует в процессе терморегуляции.

Закономерно, но жировые клетки в этих жирах неодинаковы.

Те клетки, которые находятся около брюшных органов, множественные и имеют маленький размер по сравнению с теми, которые находятся в подкожной жировой клетчатке. У мужчин жировые клетки в области плечевого пояса более объемные, чем те, которые находятся в области ягодиц. У женщин же, наоборот, адипоциты на ягодицах больше.

Белый жир составляет 15-20% массы тела у взрослого мужчины и 20-25% у взрослой женщины. Его главная роль заключается в образовании, хранении и высвобождении жира таким образом, чтобы обеспечить организм нужными калориями для его функционирования.

Подкожный жир выполняет две другие функции: он образует тепловой и механический изолятор.