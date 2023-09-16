Росіянин відкрив стрілянину по своїх в Херсонській області: три окупанти стали "двохсотими"

У селищі Райське в тимчасово окупованій Херсонській області російський загарбник відкрив вогонь по своїх товаришах по службі. Так, внаслідок інциденту троє солдатів стали "двохсотими".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Ба більше, жодної кримінальної справи щодо цієї стрілянини ставленики Москви в окупованому Райському поки що не заводили, передає 24 Канал.

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Росіянин відкрив вогонь по своїх товаришах

Російські пропагандисти зазначили, що до слідчого комітету Росії надійшли матеріали перевірки за фактом перестрілки військових армії країни-агресорки у селищі Райське Каховського району тимчасово окупованої Херсонської області. Цей інцидент стався в ніч із 2 на 3 вересня.

За попередніми даними, російський військовослужбовець Місюраєв посварився з командиром Кугаєм, що мав позивний "Утьос". Під час цього конфлікту Місюраєв почав стріляти з автомата, застреливши свого командира та ще одного військовослужбовця Хребтова. Ці два окупанти загинули на місці.

Пропагандисти зазначили, що після цього Місюраєв спробував виїхати з місця подій на автомобілі, проте інші військові також відкрили по ньому стрілянину з автомата. Він також загинув на місці.

Таким чином лише за одну ніч на тимчасово окупованій Херсонській області стало на трьох "прихильників творчості Кобзона" більше.

Окупанти не вперше влаштовують між собою перестрілки