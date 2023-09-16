Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу Роман Світан сказав 24 Каналу, що бригада налічує близько 3 тисяч людей залежно від завдань, тому це серйозні втрати для ворога.

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"Цю бригаду вже давно наша Третя штурмова розкочувала. Це був останній акорд – її знищення в Андріївці", – зазначив Світан.

ЗСУ ліквідували 72 бригаду ворога: дивіться відео 24 Каналу

Крім ворожої піхоти, українські бійці ліквідували також начальника бригадної розвідки, трьох комбатів і багато техніки. Частину російських окупантів вдалося взяти в полон.

На думку військового експерта, навряд чи 72 бригаду відновлюватимуть, оскільки за нею тепер тягнеться негативний шлейф повного розгрому.

Як звільняли Андріївку

Спочатку українські артилеристи взяли загарбників у вогняний мішок, а потім зайшли штурмові групи. Захисники полювали на ворога посеред поля, адже село повністю знищене.

Після звільнення Андріївки там навіть не було змоги встановити флагшток – вцілілих будівель не лишилось. На щастя, цивільні виїхали з населеного пункту ще взимку.

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