Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу Роман Світан сказав 24 Каналу, що бригада налічує близько 3 тисяч людей залежно від завдань, тому це серйозні втрати для ворога.
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"Цю бригаду вже давно наша Третя штурмова розкочувала. Це був останній акорд – її знищення в Андріївці", – зазначив Світан.
ЗСУ ліквідували 72 бригаду ворога: дивіться відео 24 Каналу
Крім ворожої піхоти, українські бійці ліквідували також начальника бригадної розвідки, трьох комбатів і багато техніки. Частину російських окупантів вдалося взяти в полон.
На думку військового експерта, навряд чи 72 бригаду відновлюватимуть, оскільки за нею тепер тягнеться негативний шлейф повного розгрому.
Як звільняли Андріївку
Спочатку українські артилеристи взяли загарбників у вогняний мішок, а потім зайшли штурмові групи. Захисники полювали на ворога посеред поля, адже село повністю знищене.
Після звільнення Андріївки там навіть не було змоги встановити флагшток – вцілілих будівель не лишилось. На щастя, цивільні виїхали з населеного пункту ще взимку.
ЗСУ звільнили Андріївку: які це матиме наслідки
- Повернення цього села відкрило дорогу на південні фланги Бахмута. Тепер українським захисникам буде значно легше звільнити місто-фортецю.
- Крім того, Сили оборони України зможуть продовжити тиск у напрямку залізниці. Вона може стати опорною лінією, звідки наші бійці наступатимуть надалі.
- Натомість тактичне положення ворога погіршилось. Аналітики ISW припускають, що українські сили можуть загрожувати російському угрупованню в Бахмуті.