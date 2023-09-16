Добрі новини з фронту принесла 3 ОШБр, звільнивши Андріївку. ЗСУ довго боролися за це село, і нарешті воно наше.
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Кадри просто з війни
Українські захисники знімали звільнення Андріївки на GoPro, тож тепер оприлюднили це відео.
Противник вів мінометний обстріл, і розриви мін ставали дедалі ближчими. Штурмовики продовжували полювати на ворога посеред поля боя – у населеному пункті, який кишить росіянами,
– ідеться в описі до ролика.
Унікальні кадри бійців із 3 ОШБр / Скриншоти 24 Каналу
Напевно, ці кадри можна було б назвати атмосферними, але насправді це жорстока реальність, у якій живуть і борються наші воїни.
Як звільняли Андріївку: відео від Третьої штурмової
Що відомо про деокупацію Андріївки
- Пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін розказав, що більшість російських солдатів, які утримували Андріївку, загинула під час штурму населеного пункту нашими військовими, а частина втекла.
- Наші воїни підняли в небо безпілотник із гучномовцем, по якому оголосили пропозицію здатися в полон. Єдиною причиною назвали необхідність поповнювати обмінний фонд. Частина росіян здалася.
- Також стало відомо, що росіяни били по своїх, коли зрозуміли, що окупанти здаються в полон. Один ворожий солдат при цьому загинув.
- На жаль, український прапор не майорить у цьому населеному пункті, адже Андріївка повністю знищена. Там навіть нема де встановити флагшток. Руйнувати маленьке село росіяни почали ще взимку, коли гатили по ньому, щоб захопити. На фото і відео, знятих з дрона, можна побачити масштаб руйнувань, завданих загарбниками.
- Наразі українські військові роблять все, щоб утримати ці позиції. Цивільного населення там нема ще з зими.