Добрі новини з фронту принесла 3 ОШБр, звільнивши Андріївку. ЗСУ довго боролися за це село, і нарешті воно наше.

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Кадри просто з війни

Українські захисники знімали звільнення Андріївки на GoPro, тож тепер оприлюднили це відео.

Противник вів мінометний обстріл, і розриви мін ставали дедалі ближчими. Штурмовики продовжували полювати на ворога посеред поля боя – у населеному пункті, який кишить росіянами,

– ідеться в описі до ролика.

Унікальні кадри бійців із 3 ОШБр / Скриншоти 24 Каналу

Напевно, ці кадри можна було б назвати атмосферними, але насправді це жорстока реальність, у якій живуть і борються наші воїни.

Зверніть увагу! Штурмовики кріплять на шоломи GoPro не тільки для того, аби знімати відео для TikTok. Завдяки фільмуванню вони вже після штурму можуть проаналізувати індивідуальні помилки кожного бійця та розуміти, над чим саме йому треба працювати.

Як звільняли Андріївку: відео від Третьої штурмової

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