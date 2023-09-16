Хорошие новости с фронта принесла 3 ОШБр, освободив Андреевку. ВСУ долго боролись за это село, и, наконец, оно наше.

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Кадры прямо с войны

Украинские защитники снимали освобождение Андреевки на GoPro, и теперь обнародовали это видео.

Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя – в населенном пункте, кишащем россиянами,

– говорится в описании к ролику.

Уникальные кадры бойцов из 3 ОШБр / Скриншоты 24 Канала

Наверное, эти кадры можно назвать атмосферными, но на самом деле это жестокая реальность, в которой живут и борются наши воины.

Обратите внимание! Штурмовики крепят на шлемы GoPro не только для того, чтобы снимать видео для TikTok. Благодаря камере они после штурма могут проанализировать индивидуальные ошибки каждого бойца и понять, над чем именно ему нужно работать.

Как освобождали Андреевку: видео от Третьей штурмовой

Что известно о деоккупации Андреевки