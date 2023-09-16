Хорошие новости с фронта принесла 3 ОШБр, освободив Андреевку. ВСУ долго боролись за это село, и, наконец, оно наше.
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Кадры прямо с войны
Украинские защитники снимали освобождение Андреевки на GoPro, и теперь обнародовали это видео.
Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя – в населенном пункте, кишащем россиянами,
– говорится в описании к ролику.
Уникальные кадры бойцов из 3 ОШБр / Скриншоты 24 Канала
Наверное, эти кадры можно назвать атмосферными, но на самом деле это жестокая реальность, в которой живут и борются наши воины.
Как освобождали Андреевку: видео от Третьей штурмовой
Что известно о деоккупации Андреевки
- Пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал, что большинство российских солдат, удерживавших Андреевку, погибло во время штурма населенного пункта нашими военными, а часть сбежала.
- Наши воины подняли в небо беспилотник с громкоговорителем, по которому объявили предложение сдаться в плен. Единственной причиной назвали необходимость пополнения обменного фонда. Часть россиян сдалась.
- Также стало известно, что россияне били по своим, когда поняли, что оккупанты сдаются в плен. Один вражеский солдат при этом погиб.
- К сожалению, украинский флаг не развевается в этом населенном пункте, ведь Андреевка полностью уничтожена. Там даже негде установить флагшток. Разрушать маленькое село россияне начали еще зимой, когда били по нему, чтобы захватить. На фото и видео, снятых с дрона, можно увидеть масштаб разрушений, нанесенных захватчиками.
- Сейчас украинские военные делают все, чтобы удержать эти позиции. Гражданского населения там нет еще с зимы.