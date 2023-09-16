Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан сказал 24 Каналу, что бригада насчитывает около 3 тысяч человек в зависимости от задач, поэтому это серьезные потери для врага.

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"Эту бригаду уже давно наша Третья штурмовая раскатывала. Это был последний аккорд – ее уничтожение в Андреевке", – отметил Свитан.

ВСУ ликвидировали 72 бригаду врага: смотрите видео 24 Канала

Кроме вражеской пехоты, украинские бойцы ликвидировали также начальника бригадной разведки, трех комбатов и много техники. Часть российских оккупантов удалось взять в плен.

По мнению военного эксперта, вряд ли 72 бригаду будут восстанавливать, поскольку за ней теперь тянется негативный шлейф полного разгрома.

Как освобождали Андреевку

Сначала украинские артиллеристы взяли захватчиков в огненный мешок, а затем вошли штурмовые группы. Защитники охотились на врага посреди поля, ведь село полностью уничтожено.

После освобождения Андреевки там даже не было возможности установить флагшток – уцелевших зданий не осталось. К счастью, гражданские уехали из населенного пункта еще зимой.

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ВСУ освободили Андреевку: какие будут последствия