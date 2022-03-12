Хімічна зброя і Росія: що спільного між атаками в Сирії та фейками в Україні

Окупанти почали "розганяти" чергову страшилку – буцімто Україна планує провокації із застосуванням хімічних речовин. Це типова поведінка росіян – саме так вони діяли кілька років тому в Сирії.

Чому загарбники заговорили про можливі хімічні атаки в Україні? Що їм відповідає світова спільнота? Як Росія поширювала фейки в Сирії? Читайте в матеріалі 24 каналу.

Важливо! Фейк про хімзброю поширюється на держорганах в Росії

Перші безглузді заяви РФ про створення хімічної зброї в Україні почали з’являтися ще рік тому. Тоді росіянам активно підігрував депутат-зрадник Віктор Медведчук, який навіть подав відповідний запит до Верховної Ради.

В останні два тижні крики окупантів про ймовірну хімічну атаку взагалі перетворилися на істерію, яка ллється потоком разом із нікчемними заявами про ядерну та біологічну зброю в Україні. Таким чином, Росія намагається хоч якось виправдати свій невмотивований напад. Наративи про "денацифікацію" та "демілітарізацію", з якими починалася війна, зникають з інформаційного поля. Про них уже практично не згадують ні Путін, ні Лавров, хіба тільки найзатятіші пропагандисти.

Але фейки про зброю масового ураження не працюють так, як хотілося б Росії. Зокрема, Україна зіграла на випередження і заявила, що не розробляла і не володіє хімічною зброєю. Тому якщо трапиться хіматака – це будуть виключно дії РФ.

Про це окремо наголосив і Володимир Зеленський:

Хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому Росія звинувачує інших.

Зеленський про використання хімічної зброї: дивіться відео

Постпред України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу також попередив світову спільноту: фейки Росії про нібито хімічну та біологічну зброю можуть свідчити про те, що Кремль готує чергову операцію "під чужим прапором".

Росія бреше

Провокативні заяви Росії прокоментували і провідні західні політики.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд сказала: "У Росії вже є досвід брехливих звинувачень інших країн у порушеннях, які сама робить".

А прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон взагалі прямим текстом заявив, що Росія може застосувати в Україні хімічну зброю:

Вони (росіяни – 24 канал) починають говорити, що є хімічна зброя, яку зберігають їхні противники чи американці. І тому, коли самі розгортають хімічну зброю, а я боюся, що вони можуть це зробити, у них виникає фейк, готовий до дії.

Джонсон додав, що розмови про хімічну зброю – "прямо зі сценарію Росії", і таке вона "вже робила в Сирії та навіть у Великій Британії" (мова про хімічні удари по сирійським повстанцям та отруєння Литвиненка і Скрипаля – 24 канал).

Хімічна зброя – страшна і безглузда

Нинішні заяви та дії Росії справді дуже нагадують її поведінку під час хімічних атак у Сирії. Згадаємо, як це було.

У 2011 році в Сирії розпочалося масове антиурядове повстання "Арабська весна". Воно поступово переросло в масштабну громадянську війну, що триває й до нині. На сьогодні в ході бойових дій, лише за приблизними підрахунками, загинули до 500 тисяч людей (військових та мирних жителів). Більшість – від "традиційної" зброї – стрілецької, а також через гарматні, ракетні та бомбові удари. Проте близько 2 тисяч сирійців, за даними правозахисної організації Human Right Watch, померли після застосування хімічної зброї і ще 15 тисяч – зазнали отруєння різної ступені тяжкості. (Ці цифри приблизні – деякі медіа, стверджують, що їх треба множити мінімум на 2.)

Циніки можуть відмахнутися, що 2 тисячі – на фоні загальних пів мільйона загиблих – такий собі мізер. Але тут треба зауважити, що в сучасній війні застосування хімічної зброї – це абсурдна і безглузда дія, яка не має ніякого воєнного сеансу, а слугує лише як засіб психологічного тиску, залякування супротивника і мирного населення. Крім того, застосування хімзброї – серйозне порушення міжнародних угод.

Хімічний тероризм

До атак у Сирії хімічна зброя застосовувалася аж в 1980-х роках під час війни між Іраном та Іраком. Тоді жахливі фото загиблих сколихнули увесь світ. І в 1993 році була підписана надзвичайно важлива угода – Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, використання хімічної зброї та про її знищення (Конвенція про хімічну зброю). Вона вступила в дію 29 квітня 1997 року, на сьогодні до неї долучилися 192 країни і підписали 165 (в тому числі – Україна).

Але ця конвенція не стала перепоною для застосування хімічної зброї у Сирії. Якої, як виявилося, там зберігалося дуже багато. Починаючи з 2012 року, влада і повстанці по черзі звинувачували один одного в застосуванні "хімікатів".

Кульмінацією стала атака військ режиму Башара Асада на місто Гута 21 серпня 2013 року. Тоді, за різними підрахунками, загинули від 300 до 1700 людей.

Цивілізований світ почав тиснути на владу Сирії, і у вересні-2013 ця країна приєдналася до Конвенції про хімічну зброю і заявила, що віддає на утилізацію 1290 тон отруйних речовин та знищує інфраструктуру для виробництва хімзброї. Однак багато політичних та воєнних експертів одразу заявили, що Асаду довіряти не варто, і він міг запросто приховати частину хімічної зброї та здатен відновити її виробництво. Подальші події показали, що вони були праві…

Вже на початку 2014 року авіація Сирії почала кидати на повсталі регіони "брудні бочкові бомби" з хлором. Це була не повноцінна хімічна зброя, але теж дуже небезпечна.

А 4 квітня 2017 року світ знову сколихнула жахлива звістка – армія Асада вдарила по місту Хан-Шейхун боєприпасами, які містили зарин – отруйну речовину нервово-паралітичної дії. Близько 100 чоловік (з них – понад 20 дітей!) загинули, понад 300 отримали отруєння різного ступеня тяжкості. Це була друга за кількістю жертв хіматака в Сирії після трагедії в Гуті.



Хан-Шейхун, Сирія. 4 квітня 2017 року. Медики рятують дитину після хімічної атаки / Фото Idlib Media Center

Фейки Росії

Яка роль РФ в громадянській війні на далеких сирійських землях?

Росіяни надають величезну військову допомогу режиму Асада і агресивно "прикривають" його на міжнародному інформаційному фронті.

Після ганебної хімічної атаки на Хан-Шейхун одіозна речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що "нічого такого не було", це "провокація", а відео з жертвами і свідками з місця подій – "постановка". Те саме намагався довести світу постійний представник Росії при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Олександр Шульгін.

Але після того, як Туреччина оприлюднила дані з медичних лабораторій і лікарень щодо уражень сирійців, росіяни "змінили пластинку". Російські глашатаї почали розповідати наступне: літак сирійських ВПС ударив по "штабу терористів", а там начебто були хімічні речовини, які вибухнули й отруїли людей.

Та знову росіяни погано підготували брехню. Виявилося, що хімічна атака почалася десь об 11:30 за місцевим часом, а авіаудар відбувся щонайменше на 4 години пізніше. Та й епіцентр поширення отрути (місце, де вибухнув нашпигований хімією боєприпас) знаходився далеко від місця, атакованого літаком.

Журналіст Guardian Карім Шахін, який першим серед західних медійників прибув до Хан-Шейхуна, одразу відвідав згаданий росіянами так званий "штаб терористів і сховище хімікатів". Він знайшов там лише поламані й покриті пилом елеватори і не побачив жодних ознак зберігання ні звичайної, ні хімічної зброї. Місцеві мешканці сказали йому, що приміщенням ніхто не користувався вже пів року…

В адміністрації президента США Дональда Трампа тоді зауважили, що російські пропагандисти навмисно поширювали одразу кілька взаємно виключних версій, аби "заплутати та посіяти сумнів у міжнародному середовищі". Американці зауважили, що режим Путіна робить так регулярно, аби "заглушити доповіді ОЗХЗ, в яких було підтверджено численні випадки застосування режимом Асада хімічної зброї".

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Через рік, ледве не день у день, у Сирії сталася чергова масштабна хімічна атака.

6 квітня 2018 року Росія заявила, що повстанці на підконтрольних їм територіях готують "провокацію із застосуванням хлору". Про це дружно говорили не лише речники держвідомств, але й особисто Путін. А інформагенція ТАРС навіть вказала подробиці: противники влади хочуть "інсценувати застосування отруйних речовин", щоб "сфабрикувати звинувачення на адресу сирійської армії".

Вже наступного дня, 7 квітня, сталася хімічна атака на підконтрольне повстанцям місто Дума, в результаті чого загинули за різними даними від 40 до 75 осіб та ще кілька сотень постраждали.

Сирія та Україна: що спільного

Опозиція та західні держави звинуватили в трагедії режим Асада, а також його союзників – Росію й Іран. Ті, в свою чергу, продовжували наполягати, що це була "провокація" повстанців. Спільну комісію з розслідування обставин теракту створити не вдалося…

А тепер про паралелі між тими подіями в Сирії та нинішньою ситуацією в Україні.

Як бачимо, методи росіян стосовно підготовки і приховування злочинів абсолютно не змінилися – це тотальна брехня, маніпуляції та оприлюднення різних версій. Згадаємо хоча б, зовсім свіжу історію про бомбардування пологового будинку в Маріуполі.



Маріуполь, Україна. 9 березня 2022 року. Рятувальники виносять вагітну з розбомбленого пологового будинку / Фото ДСНС

Спочатку вже згадувана Марія Захарова наговорила дурниць, що буцімто "націоналісти" вигнали з маріупольського пологового будинку вагітних жінок і облаштували в палатах вогневі позиції. Потім окупанти завдали туди авіаудар, який розтрощив також і сусідні лікарняні корпуси. Злочин росіян шокував світ, фото закривавлених жінок оприлюднили сотні провідних ЗМІ різних країн…

Але глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що то все фейки, а пологовий будинок атакували, бо там засіли "націоналісти". Російські пропагандисти сприйняли його балаканину, як заклик до дій і почали розказувати на своїх медіа-майданчиках про буцімто несправжніх вагітних і підступних "бандерівцях"…

Та знову "щось пішло не так"! Буквально через кілька годин Міноборони Росії офіційно повідомило, що їхня авіація… взагалі не бомбила Маріуполь.

Що тут скажеш: де Росія – там брехня і фейки!

Коли прокинеться НАТО?

На завершення – знову важливий екскурс до сирійських подій.

Режим Асада було жорстко покарано за хімічні атаки:

Після трагедії в Хан-Шейхуні військові кораблі США практично знищили ракетами сирійську базу Еш-Шайрат, звідки, за даними розвідки, завдавалися хімічні удари.



Після Думи вже армії трьох країн – США, Великої Британії та Франції – атакували об’єкти в Сирії. Бомби та ракети коаліції вразили дослідний центр у Дамаску (ймовірно пов'язаний з виробництвом хімічної і біологічної зброї), два склади з хімзброєю в провінції Хомс і шість військових аеродромів.

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Зараз – після нападу Росії на Україну – країни НАТО поводяться зовсім інакше. Вони засуджують злочини Росії, але категорично заявляють, що не втручатимуться у війну в Україні. Невже треба, аби сталося щось надзвичайно жахливе, для їхнього прозріння?



Що робити в разі хімічної атаки чи аварії на підприємстві: пам'ятка МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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