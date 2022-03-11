Як сказав радник глави Офісу Президента та журналіст Сергій Лещенко, заяву про це зробив спікер Держдуми Вячеслав Володін, який фактично легалізував це фейк.

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За словами Лещенка, це працює наступним чином:

фейк вкидається через анонімні джерела;

потім підтверджується військовими, а згодом і посадовими особами;

далі йдуть МЗС, спікер Думи;

через звернення парламенту фейк йде циркулювати у міжнародний простір.

Це психологія легалізації неправдивої інформації. Я хочу, аби весь світ був свідомий цього і розумів, як Росія намагається їх ошукати,

– наголосив Сергій Лещенко.

Зауважимо, що днями міністерство оборони Росії заявило про провокацію з використанням отруйних речовин, що нібито готується українською стороною, за версією російських військових, "для звинувачення Росії у застосуванні хімічної зброї".

Брифінг Сергія Лещенка про фейки Росії: дивіться відео