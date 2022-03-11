Как сказал советник главы Офиса Президента и журналист Сергей Лещенко, заявление об этом сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, фактически легализовавший этот фейк.

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По словам Лещенко, это работает следующим образом:

фейк вбрасывается через анонимные источники;

затем подтверждается военными, а затем и должностными лицами;

далее следуют МИД, спикер Думы;

через обращение парламента фейк идет циркулировать в международном пространстве.

Это психология легализации ложной информации. Я хочу, чтобы весь мир осознавал это и понимал, как Россия пытается их обмануть,

– подчеркнул Сергей Лещенко.

Отметим, что на днях министерство обороны России заявило о якобы готовящейся украинской стороной провокации с использованием ядовитых веществ, по версии российских военных, "для обвинения России в применении химического оружия".

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