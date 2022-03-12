Постпред України в ООН Сергій Кислиця наголосив, що фейки Росії про нібито хімічну та біологічну зброю викликають тривогу. Це може свідчити про те, що кремль готує чергову операцію "під чужим прапором".

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Сергій Кислиця підкреслив, що скликавши засідання Радбезу для поширення брехні, Росія знову вистрілила собі в ногу. Увесь світ знає маніакальну одержимість Путіна фейками про нібито різного виду загрози в Україні. Кислиця наголосив, що Радбез повинен розглядати військові злочини, які вчинає Росія з 24 лютого на території України.

Окремо Сергій Кислиця звернувся до постпреда країни-агресорки Василя Небензі. Український дипломат згадав цинічне викрадення окупантами мера Мелітополя Івана Федорова і закликав негайно звільнити його. Крім того, Кислиця спитав Небезню, що кремль планує робити далі.

Що ще ви збираєтеся використати проти України? Крилаті ракети, реактивні системи залпового вогню, важкі авіабомби? Усе це ми вже відчули. Що далі? Аміак, фосфор? І яка буде наступна ціль? Ще один житловий будинок? Ще один пологовий будинок? Ще одна школа? А може, ще один об’єкт культурної спадщини?

– заявив Кислиця.

Постпред України також наголосив, що вилучені документи в полонених росіян підтверджують, що бомбардування житлових будинків були заздалегідь спланованими. Це підтвердили і полонені льотчики. Також дипломат додав, що Росії плювати і на життя власних громадян, про що свідчать тисячі покинутих тіл на українських полях.

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