Постпред Украины в ООН Сергей Кислица отметил, что фейки России о якобы химическом и биологическом оружии вызывают тревогу. Это может свидетельствовать о том, что Кремль готовит очередную операцию "под чужим флагом".

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Сергей Кислица подчеркнул, что созвав заседание Совбеза для распространения лжи, Россия снова выстрелила себе в ногу. Весь мир знает маниакальную одержимость Путина фейками о якобы разном виде угрозы в Украине. Кислица подчеркнул, что Совбез должен рассматривать военные преступления, которые совершает Россия с 24 февраля на территории Украины.

Отдельно Сергей Кислица обратился к постпреду страны-агрессора Василию Небензе. Украинский дипломат вспомнил о циничном похищении оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова и призвал немедленно освободить его. Кроме того, Кислица спросил Небензю, что Кремль планирует делать дальше.

Что еще вы собираетесь использовать против Украины? Крылатые ракеты, реактивные системы залпового огня, тяжелые авиабомбы? Все это мы уже почувствовали. Что дальше? Аммиак, фосфор? И какова будет следующая цель? Еще один жилой дом? Еще один роддом? Еще одна школа? А может, еще один объект культурного наследия?

– заявил Кислица.

Постпред Украины также подчеркнул, что изъятые документы у пленных россиян подтверждают, что бомбардировки жилых домов были заранее спланированы. Это подтвердили и пленники. Также дипломат добавил, что России плевать и на жизнь собственных граждан, о чем свидетельствуют тысячи брошенных тел на украинских полях.

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