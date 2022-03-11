Как сказала официальная представительница организации Лиз Дроссель, применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах несовместимо с принципами международного гуманитарного права.

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В ООН в очередной раз напомнили российским властям, что нанесения ударов по гражданским лицам и гражданским объектам запрещены международным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям.

Что известно о кассетных боеприпасах Это боеприпасы, состоящие из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных боеприпасов или "мелкокалиберные бомбы" по большой территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. Кассетные боеприпасы могут сбрасываться с самолетов или доставляться к цели с помощью артиллерии или ракет.

Использование кассетных бомб в жилых районах городов может привести к большим жертвам. Использование этого оружия было запрещено в 2008 году международной конвенцией.

Добавим, что в последние дни под массированные обстрелы попал Харьков, который расположен в 25 километрах от российской границы. В частности на него полетели и кассетные снаряды.

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