За 12 дней войны в Харькове ударам подверглись почти все районы, в городе разрушены административные здания, объекты инфраструктуры, жилые массивы. Жители рассказали сайту 24 канала, что они думают о нападении России.

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"Город проснулся от взрывов"

В первый день войны весь город проснулся от взрывов и от калибра. Началась паника. Народ пошел в супермаркеты, а кто-то начал выезжать из города. Ничего не работало, а магазины были пусты. Сразу начались боевые действия. Так вспоминает первый день нападения России харьковчанин и IT-специалист Виталий Шевцов.

В первый день у нас были танковые баталии где-то на подъезде к городу, в знаменитом районе Северной Салтовки. Почти треть разрушений в городе – это тот район. Он расположен на Севере и оттуда атакуют российские войска с самого начала. Они очень быстро добрались до Харькова, но не ожидали сопротивления от ВСУ,

– вспомнил мужчина.

Харьков в дни войны / Фото Виталия Шевцова

"Ненависть просто ужасна"

У всех людей была разная реакция. Одни мужчины плакали, даже несмотря на то, что бомбят не их дома и районы. Другие продолжали работать даже под обстрелами. Бомбардировка, в частности, района Северной Салтовки, происходит постоянно. Там опасно сидеть даже в подвалах, отметил мужчина. Мэр города Игорь Терехов несмотря на это все обеспечивает работу коммунальщикам, которые вывозят мусор, оказывают электроэнергию, водоснабжение, водоотведение.

Мой дом почти уцелел. Было два попадания рядом с моим домом. Там взорвали две авиабомбы. В домах, которые расположены рядом повылетали стекла. Но у нас есть вода, свет, интернет с перебоями. Сложно лишь с медикаментами, пищей, детским питанием, инсулином, препаратами для сердечников,

– отметил харьковчанин.

Шевцов рассказал, что восемь лет говорилось о том, что Россия нападет, что Украина воюет с Россией на Донбассе. И вот это случилось. Однако, никто не ожидал.

Харьков потерял покой после появления "освободителей" / Фото Виталия Шевцова

Вы знаете, что в Харькове преимущественно русскоязычное население. Но что я, что очень много моих знакомых перешли на украинский. Не потому, что мы не хотим, чтобы нас приняли за "русских" где-то на Западе – мы не хотим, чтобы нас хоть что-то связывало с Россией, например, язык. Ненависть просто ужасная, ужасная ненависть,

– сказал он.

Шевцов подчеркнул, что оккупанты не могут взять город, но они его уничтожают. Однако, они за это понесут ответственность.

"Удар могли нанести и по колонне мирных жителей"

Артем Венгер рассказал, что жители начали покидать город, чтобы быть в большей безопасности. У него самого собственного транспорта нет. Поэтому эвакуировать работников из Харькова взялась администрация, где он работает. Она действовала очень слаженно и четко. Мужчина заметил, что все быстро собрались и пришли. Служебным транспортом сначала их вывезли в более безопасное место. Затем они пересели на служебный автобус и поехали в Западную Украину.

В начале в Харькове взрывы были слышны едва-едва. Из города мы выезжали около двух часов в сумасшедшей пробке. Город просто стоял, потому что все оставили его. Тогда еще относительно было спокойно в самом Харькове, Хотя из новостей мы уже слышали, что на северной объездной дороге города идут танковые бои. Мы старались ехать не по основной трассе, чтобы быть в большей безопасности. Ведь удар могли нанести и по колонне мирных жителей,

– сказал он.

Оккупанты уничтожают Харьков / Фото Анатолия Сидорова

На границе Черкасской и Киевской областей, продолжил мужчина, впервые был слышен мощный звук. Затем стало известно, что это был сбитый вражеский Ил-76 с десантниками.

Почему мы решили уехать? Тут даже и мысли не было, поскольку мы стратегическая государственная компания. Прежде мы старались эвакуировать научный персонал, ценную стратегическую информацию, старались перевезти ее в более безопасное место. Были и те местные харьковчане, которые не хотели никуда ехать, но, к счастью, для их жизни они передумали,

– добавил он.

Все выглядит очень ужасно – дома, в частности, в центральной части города, – обстреляны. А окна, где ракеты попали в фасады высотных домов, выбиты. Город выглядит фактически пустым – на улицах не видно местных жителей, лишь единичные люди.

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На Северной Салтовке есть очень много мародеров. Они ходят по дворам и ищут, где открыты подъезды, где никого нет в квартирах. Есть большая опасность того, что квартиры просто будут ограблены.

Моя сотрудница, которая там живет, уже уехала за границу. Она контактирует со своими соседями-пенсионерами. Из их разговоров, они стараются прогонять мародеров, но это не всегда контролируемо и не всегда это удается. Район сильно разбомблен и доступ к нему очень затруднен,

– рассказал харьковчанин.

Жители Харькова ненавидят Россию / Фото Анатолия Сидорова

В городе не хватает лекарств. Поэтому приходится их искать на западе в маленьких городках, а потом передавать в критические города людям на востоке. Этому помогает коллективная сплоченность, дружественность и скоординированность.

Алина Лысак рассказала, что очень помнит день 24 февраля. Ей позвонила мать в 5 часов утра и сказала, что приедет отец для эвакуации в Западную Украину. Это был первоначальный план.

Был шок, была паника. Я сначала не поняла, о каких взрывах говорится. Я жила на проспекте Гагарина. Из окна я видела, как курсируют автобусы из области и привозят людей на работу. То есть, это было обычное утро города Харькова. Конечно, у меня была тревога, растерянность. Я не знала, что делать, но я четко понимала, что мне надо бежать на запад. Мои родители забрали меня к себе,

– сказала она.

Девушка вспомнила, что отец заправил целый бак горючим, и поехал еще за канистрой. Потом семья позвонила всем друзьям. Обстрелы в первый день были не очень сильные и, видимо, тогда надо было и уехать, добавила она.

Харьков. Подвал, где прятались люди / Фото Алины Лысак

Моя подруга написала, что в 3 часа 24 февраля будут взрывы и она рекомендует уйти в подвал или метро. Мы собрали тревожный чемодан, сели в машину и поехали к ближайшей станции метро. Там увидели людей, животных. Там был просто ужас, потому что все бежали к укрытию. Подали поезд, но он просто стоял. Люди спали в поезде, на перроне. Там работал туалет и была вода. На утро мы поняли, что надо ехать домой, потому что в метро было холодно, очень много людей, все кричат,

– рассказала Лысак.

"Я так быстро не бегала никогда в своей жизни"

Когда вернулись домой, то спустились в подвал. Там было тепло, все сидели в футболках. Мужчины стояли на дворе и смотрели, что там, а женщины оставались в укрытии. Потом появились новости о метках на асфальте и домах. Девушка рассказала, что вместе с парнем вышла проверять дом и увидела на столбах веревку зеленого цвета.

Веревка, которую нашли харьковчане / Фото Алины Лысак

Мы начали ее снимать, начались взрывы. Я так быстро не бегала никогда в своей жизни. Я отошла от своего дома на 20 метров, но мне казалось, что я бегу всю жизнь. Мы добежали до подвала и уже не выходили оттуда. Я эвакуировалась одна, потому что я не могла спать, просила, пока я сплю, чтобы кто-то сидел со мной. Я не ела почти ничего, мне было горько все. И я просто искала случая, чтобы уехать,

– отметила она

Вместе с друзьями девушка эвакуировалась в Полтавскую область. Рассказала, что когда уехала из Харьковской области, то оказалась как будто в другой жизни – услышала, как поют птицы, увидела весеннее небо.

Я начала плакать, потому что я поехала сама. У меня в Харькове до сих пор остался парень, родители и младший брат, которому 14 лет. Они не едут, потому что парень помогает гуманитарную помощь разгружать, а родители не могут оставить. Мы каждый день связываемся, но каждый день я прошу их поехать,

– добавила девушка.

О событиях в Украине пытались рассказать и своим друзьям из России. По словам Алины Лысак, в подвале заканчивался хлеб. А они (друзья из России – 24 канал) прислали в соцсетях открытку: "С Масленицей". Тогда она поняла, что больше нет друзей, потому что "тебе присылают такое в такой момент, когда у тебя даже нет хлеба, когда у тебя не спрашивают, как дела". Это черта российского гражданина, отметила жительница Харькова.

Харьков мужественно дает отпор оккупантам / Фото сотрудника спецподразделения полиции "Восток" Денис

Сотрудник спецподразделения полиции "Восток" Денис подчеркнул, что "россияне – бездушные и трусливые твари. Они боятся зайти в Харьков и воевать, они сидят на окраинах города и просто расстреливают город системами РСЗО. А также бьют ракетами дальнего действия с территории кацапстана. Половина Харькова уже в руинах. И, если они и заезжают в город по каким – то причинам, – их просто уничтожают".

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