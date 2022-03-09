А наших бойцов оккупанты боятся. Террористы могут только обстреливать жилые районы и детские больницы.

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Да, российские оккупанты спрятались от украинских военных в БТРе.

Еще одни потерянные души в Украине. Вылезайте, бл*ть, вылезайте, су*а, и будете жить,

– сказал украинский боец ​​рашистам.

Военные иронически заметили, что рашисты, скорее всего, меняют в БТР памперсы.

Оккупанты скрылись от ВСУ в БТРе: видео

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