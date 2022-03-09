Натомість наших бійців окупанти бояться. Терористи вміють лише обстрілювати житлові райони та дитячі лікарні.

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Так, російські окупанти заховалися від українських військових у БТРі.

Ще одні загублені душі в Україні. Вилазьте, бл*ть, вилазьте, су*а, і будете жити,

– сказав український боєць рашистам.

Військові іронічно зауважили, що рашисти швидше за все міняють в БТР памперси.

Окупанти сховалися від ЗСУ у БТРі: відео

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До теми дивіться відео про те, як ЗСУ розбили базу окупантів на Харківщині: