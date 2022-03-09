У Генштабі ЗСУ наголосили, що на Сході України захисники стримують противника одразу у трьох операційних районах – Донецькому, Слобожанському та Таврійському.

До теми Окупанти не мають чисельної переваги, але ймовірність штурму залишається

Окрім того, на Північно-західному напрямку захисники прикривають державний кордон з Білоруссю. Також триває ведення оборонної операції у Поліському та Волинському операційних районах.

До слова, окупанти намагалися прорвати оборону на Луганському напрямку, проте в них нічого не вийшло. Підрозділи ООС ефектно знищили російські війська. Штаб ООС показав наслідки для окупантів після бою.

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