Хоробрі українські воїни перевели рахунок втрат окупантів у десятки тисяч. Ворог розбитий та деморалізований, але святкувати перемогу ще рано.

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Можливість штурму залишається

Росія ввела на українську територію 170 тисяч своїх солдат, 40 з яких ЗСУ вже ліквідували але вивели зі строю. Окупанти більше не мають чисельної кількості та суттєво поступаються ЗСУ у злагодженості та майстерності.

Втім, логіка – недоступний інструмент для орків, тому варіант активного наступу навіть за таких обставин не виключений. Проваливши всі свої плани, ворог може атакувати просто для завдання якомога більшої шкоди.

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