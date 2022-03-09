Храбрые украинские воины перевели счет потерь оккупантов в десятки тысяч. Враг разбит и деморализован, но праздновать победу еще рано.

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Возможность штурма остается

Россия ввела на украинскую территорию 170 тысяч своих солдат, 40 из которых ВСУ уже ликвидировали или вывели из строя. Оккупанты больше не имеют численного превосходства и существенно уступают ВСУ в слаженности и мастерстве.

Впрочем, логика – недоступный инструмент для орков, поэтому вариант активного наступления даже при таких обстоятельствах не исключен. Провалив все свои планы, враг может атаковать просто для нанесения как можно большего ущерба.

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