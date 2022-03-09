Штаб ООС навіть показав наслідки для окупантів після бою на Луганському напрямку.

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Раніше штаб ООС повідомляв, що на Луганському напрямку українські військові ведуть важкі бої. Проте ЗСУ міцно утримували свої позиції та завдають втрат агресору.

Так, українським захисникам вдалося знищити ще частину окупантів, а їхню техніку – спалили.

Штаб ООС показав ефектне відео після бою на Луганському напрямку



До слова, 9 березня ЗСУ розбило російських окупантів з північного фронту. Залишки бойовиків повтікали у ліс, залишивши у техніці записки з проханнями пробачити. Фото та деталі – дивіться тут.

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