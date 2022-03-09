Командування повідомило, що окупанти вчергове розбиті та ховаються у лісах. деякі добровільно почали покидати техніку та писати записки із вибаченнями.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Повний текст повідомлення:
Сили спротиву та військові частини оперативного командування "Північ" в дії.
"Асвабадітелі" нашої землі знову розбиті, втратили боєздатність, морально-психологічний стан не дозволяє виконувати подальші завдання.
Всі руські солдати та офіцери, які повтікали по лісах, тепер читають наші листівки як правильно здатись в полон.
Окупанти кидають техніку, тікають та вибачаються / Фото Оперативне командування "Північ"
Окупанти кидають техніку, тікають та вибачаються / Фото Оперативне командування "Північ"
Окупанти кидають техніку, тікають та вибачаються / Фото Оперативне командування "Північ"
Окупанти кидають техніку, тікають та вибачаються / Фото Оперативне командування "Північ"
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Вас може зацікавити – Серед окупантів паніка через величезні втрати