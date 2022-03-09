Командування повідомило, що окупанти вчергове розбиті та ховаються у лісах. деякі добровільно почали покидати техніку та писати записки із вибаченнями.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Повний текст повідомлення:

Сили спротиву та військові частини оперативного командування "Північ" в дії.

"Асвабадітелі" нашої землі знову розбиті, втратили боєздатність, морально-психологічний стан не дозволяє виконувати подальші завдання.