Штаб ООС даже показал последствия для оккупантов после боя на Луганском направлении.

В тему Вооруженное сопротивление российской оккупации готовы оказывать почти 70% украинцев: опрос

Ранее штаб ООС сообщал, что на Луганском направлении украинские военные ведут тяжелые бои. Однако ВСУ крепко удерживали свои позиции и наносят урон агрессору.

Так, украинским защитникам удалось уничтожить еще часть оккупантов, а их технику – сожгли.

Штаб ООС показал эффектное видео после боя на Луганском направлении

К слову, 9 марта ВСУ разбило российских оккупантов с северного фронта. Остатки боевиков убежали в лес, оставив в технике записки с просьбами простить. Фото и детали – смотрите здесь.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!