Она отбрасывает в сторону эпохальные причины и позволяет самым абсурдным, самым комичным мелочам становиться триггерами для настоящих кровавых боен. О 5 самых нелепых причинах, приведших к реальным вооруженным конфликтам, 24 Канал расскажет немного подробнее – без каких-либо мифов, а только с суровыми фактами, доказывающими, что человеческая глупость не знает границ.

Почему обычное животное едва не спровоцировало глобальный конфликт?

Исследуя различные исторические парадоксы через суровую призму времени, мы понимаем одну неизменную истину: война – это всегда уродливый монстр, скрывающийся в тени человеческих амбиций. Но бывает, что самое страшное происходит тогда, когда этого монстра спускают с цепи не ради больших идеалов или спасения наций, а из-за украденного ведра, застреленной свиньи или разбитой витрины пекарни. Приведенные ниже поводы для войны – яркое и суровое напоминание всем, что хрупкость мира часто зависит не от глобальных геополитических стратегий, а от способности людей сохранять элементарный здравый смысл.

1 – Война заблудившейся собаки. Балканы не зря называют пороховым погребом Европы – вот и в октябре 1925 года напряжение между Грецией и Болгарией достигло точки кипения. Границу охраняли крайне нервные часовые, готовые стрелять при любом шорохе. 19 октября греческий солдат, играя со своей собакой, не заметил, как та пересекла демаркационную линию вблизи города Петрич – затем солдат инстинктивно побежал за питомцем на болгарскую территорию, а болгарские пограничники, увидев вооруженного грека, стремительно бегущего в их сторону, естественно, открыли огонь на поражение и убили его. Диктатор Греции Теодорос Пангалос в ответ отдал приказ о полномасштабном вторжении – греческие войска оккупировали несколько болгарских деревень, и только экстренное вмешательство Лиги Наций остановило войну. В ней погибли около 50 человек, а собака таки бесследно исчезла где-то в балканских лесах.

Балканы не зря называют пороховым погребом Европы – вот и в октябре 1925 года напряжение между Грецией и Болгарией достигло точки кипения. Границу охраняли крайне нервные часовые, готовые стрелять при любом шорохе. 19 октября греческий солдат, играя со своей собакой, не заметил, как та пересекла демаркационную линию вблизи города Петрич – затем солдат инстинктивно побежал за питомцем на болгарскую территорию, а болгарские пограничники, увидев вооруженного грека, стремительно бегущего в их сторону, естественно, открыли огонь на поражение и убили его. Диктатор Греции Теодорос Пангалос в ответ отдал приказ о полномасштабном вторжении – греческие войска оккупировали несколько болгарских деревень, и только экстренное вмешательство Лиги Наций остановило войну. В ней погибли около 50 человек, а собака таки бесследно исчезла где-то в балканских лесах. 2 – Свиная война. Остров Сан-Хуан расположен между материковой частью США и островом Ванкувер, и в середине XIX века он был территорией с неопределенным статусом. Там мирно сосуществовали американские фермеры и сотрудники британской Компании Гудзонова залива – пока 15 июня 1859 года один из местных фермеров Лимен Катлар не увидел в своем огороде большую черную свинью, которая нагло пожирала его элитный картофель. Недолго думая, Катлар схватил ружье и застрелил животное, но дело в том, что свинья принадлежала ирландцу Чарльзу Гриффину. Возник конфликт из-за компенсации, который быстро вышел из-под контроля – американцы вызвали пехоту, а британцы отправили военные корабли. За считанные дни на маленьком острове стояли 461 американский солдат с 14 пушками против 5 британских военных судов с 2140 вооруженными моряками. К счастью, британский контр-адмирал Роберт Бейнс сохранил голову холодной и отказался начинать войну между двумя великими нациями "из-за какой-то свиньи" – конфликт был заморожен, и единственной его жертвой осталось несчастное животное.

Какие еще были самые глупые и самые странные войны в истории: смотрите видео JustaRockInSpace

Неужели кондитерские изделия и обычные ведра стоят пролитой крови?