Она отбрасывает в сторону эпохальные причины и позволяет самым абсурдным, самым комичным мелочам становиться триггерами для настоящих кровавых боен. О 5 самых нелепых причинах, приведших к реальным вооруженным конфликтам, 24 Канал расскажет немного подробнее – без каких-либо мифов, а только с суровыми фактами, доказывающими, что человеческая глупость не знает границ.
Почему обычное животное едва не спровоцировало глобальный конфликт?
Исследуя различные исторические парадоксы через суровую призму времени, мы понимаем одну неизменную истину: война – это всегда уродливый монстр, скрывающийся в тени человеческих амбиций. Но бывает, что самое страшное происходит тогда, когда этого монстра спускают с цепи не ради больших идеалов или спасения наций, а из-за украденного ведра, застреленной свиньи или разбитой витрины пекарни. Приведенные ниже поводы для войны – яркое и суровое напоминание всем, что хрупкость мира часто зависит не от глобальных геополитических стратегий, а от способности людей сохранять элементарный здравый смысл.
- 1 – Война заблудившейся собаки. Балканы не зря называют пороховым погребом Европы – вот и в октябре 1925 года напряжение между Грецией и Болгарией достигло точки кипения. Границу охраняли крайне нервные часовые, готовые стрелять при любом шорохе. 19 октября греческий солдат, играя со своей собакой, не заметил, как та пересекла демаркационную линию вблизи города Петрич – затем солдат инстинктивно побежал за питомцем на болгарскую территорию, а болгарские пограничники, увидев вооруженного грека, стремительно бегущего в их сторону, естественно, открыли огонь на поражение и убили его. Диктатор Греции Теодорос Пангалос в ответ отдал приказ о полномасштабном вторжении – греческие войска оккупировали несколько болгарских деревень, и только экстренное вмешательство Лиги Наций остановило войну. В ней погибли около 50 человек, а собака таки бесследно исчезла где-то в балканских лесах.
- 2 – Свиная война. Остров Сан-Хуан расположен между материковой частью США и островом Ванкувер, и в середине XIX века он был территорией с неопределенным статусом. Там мирно сосуществовали американские фермеры и сотрудники британской Компании Гудзонова залива – пока 15 июня 1859 года один из местных фермеров Лимен Катлар не увидел в своем огороде большую черную свинью, которая нагло пожирала его элитный картофель. Недолго думая, Катлар схватил ружье и застрелил животное, но дело в том, что свинья принадлежала ирландцу Чарльзу Гриффину. Возник конфликт из-за компенсации, который быстро вышел из-под контроля – американцы вызвали пехоту, а британцы отправили военные корабли. За считанные дни на маленьком острове стояли 461 американский солдат с 14 пушками против 5 британских военных судов с 2140 вооруженными моряками. К счастью, британский контр-адмирал Роберт Бейнс сохранил голову холодной и отказался начинать войну между двумя великими нациями "из-за какой-то свиньи" – конфликт был заморожен, и единственной его жертвой осталось несчастное животное.
Какие еще были самые глупые и самые странные войны в истории: смотрите видео JustaRockInSpace
Неужели кондитерские изделия и обычные ведра стоят пролитой крови?
- 3 – Война за дубовое ведро. Средневековая Италия представляла собой пестрое лоскутное одеяло враждующих городов-государств, а Болонья (на стороне гвельфов, поддерживавших Папу Римского) и Модена (на стороне гибеллинов, сторонников императора Священной Римской империи) вообще ненавидели друг друга на протяжении веков. Искрой, которая подожгла пороховую бочку в 1325 году, стало самое обычное старое дубовое ведро. Отряд моденских солдат пробрался в Болонью и украл деревянное ведро из главного городского колодца – болонцы восприняли это как невиданное оскорбление и потребовали немедленно вернуть имущество. Моденцы с насмешкой отказали – в ответ Болонья собрала 32-тысячную армию и двинулась на Модену, которую защищали всего 7 тысяч воинов. В битве при Цапполино произошла кровавая бойня – около 2000 человек погибли, однако моденцы, несмотря на абсолютное меньшинство, разгромили врага. А что же ведро? Его и по сей день, в 2026 году, бережно хранят в колокольне Торре-делла-Гирландина в Модене – как жуткий трофей той совершенно бессмысленной бойни.
- 4 – Отрезанное ухо капитана Дженкинса. В зале Палаты общин британского парламента в 1738 году появился капитан торгового судна Роберт Дженкинс – и с драматическим надрывом показывал стеклянную банку. Внутри, в мутном спиртовом растворе, плавало его собственное отрезанное ухо. За 7 лет до этого, в 1731, испанский патруль остановил корабль Дженкинса "Ребекка" у берегов то ли Флориды, то ли Кубы по подозрению в контрабанде – и испанский офицер Хулио Леон Фандиньо отрезал британцу ухо со словами: "Отвези это своему королю и скажи, что я сделаю с ним то же самое, если он осмелится сюда прийти". Этот заспиртованный кусок плоти стал идеальной метафорой униженной национальной гордости, а Британская империя же лишь искала повод для передела сфер влияния в Карибском бассейне. Вот так и началась Война из-за уха Дженкинса, которая длилась 9 лет, унесла тысячи жизней и плавно переросла в масштабную глобальную Войну за австрийское наследство.
- 5 – Война за пирожные. В 1828 году в Мехико во время очередного военного мятежа мародеры разгромили лавку французского кондитера Ремонтеля. 10 лет этот человек засыпал правительство Мексики письмами с требованиями выплатить ему компенсацию в размере 60 тысяч песо (астрономическая сумма, хотя вся его лавка стоила не более тысячи). Не получив ответа, пекарь обратился напрямую к королю Франции Луи-Филиппу I – и французская корона, которая давно искала повод заставить Мексику вернуть старые государственные долги, цинично использовала жалобу кондитера как casus belli (повод для войны). В 1838 году французский военный флот прибыл к берегам Мексики, блокировал порты и начал безжалостную бомбардировку крепости Сан-Хуан-де-Улуа в Веракрусе. Мексика, разумеется, тоже объявила Франции войну. В итоге при дипломатическом посредничестве Великобритании Мексика была вынуждена капитулировать и согласилась выплатить Франции 600 тысяч песо в качестве компенсации по претензиям французских подданных – но ничего не заплатила. Так что и кондитер, с которого все началось, остался ни с чем.