Его мощь была впечатляющей, а границы в то время простирались от долины Инда до Пиренейского полуострова. А навстречу, сквозь густые галльские леса, молча шествовало франкское ополчение под предводительством майордома Карла. Встреча этих сил войдет в историю как Битва при Пуатье и решительно изменит политический ландшафт Европы, а еще и превратит амбициозного лидера франков в вечного героя Карла Мартелла, "Молота". 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему исламская конница двинулась в сердце Галлии?

В XIX веке возник романтизированный миф, будто бы эта битва была лишь религиозным столкновением, "спасшим христианство". На самом деле это было чрезвычайно важное событие раннего Средневековья, в котором борьба за ресурсы, власть и контроль над торговыми путями переплелись и сыграли гораздо большую роль, чем теологические разногласия. Так что стратегическое значение Битвы при Пуатье (или Битвы при Туре) 10 октября 732 года невозможно переоценить.

Чтобы понять мотивы Абдур-Рахмана ибн Абдаллаха аль-Гафики, вали (наместника) Аль-Андалуса, командовавшего армией вторжения, необходимо взглянуть на карту Европы начала VIII века. Пиренейский полуостров был почти полностью завоеван мусульманскими армиями – и следующим логическим шагом для расширения империи и, что важнее, для добычи новых богатств, стала насыщенная ресурсами Аквитания.

Это было независимое герцогство, которым правил Эд Великий – опытный политик и воин, что ранее, в 721 году, уже наносил сокрушительное поражение арабам под Тулузой. Однако кампания 732 года носила иной характер – Аль-Гафики собрал огромную армию, основу которой составляла легкая и тяжелая берберская и арабская конница. Перейдя западные Пиренеи, арабы молниеносно разгромили войска Эда Великого под Бордо.

Город был разграблен с такой жестокостью, что, по словам тогдашних западноевропейских летописцев, "только Бог мог сосчитать число убитых". Эд, лишившись армии и гордости, был вынужден просить о помощи своего давнего врага – Карла, фактического правителя Франкского государства. И тот согласился, но выдвинул жесткое условие – Аквитания должна окончательно признать сюзеренитет франков. И вот получив согласие, Карл начал собирать войско.

Тем временем армия Омейядов, отягощенная огромным количеством награбленного, медленно шла на север – ведь главной целью было аббатство Святого Мартина в Туре, самое святое и богатейшее место тогдашней Западной Европы. Что интересно, несмотря на масштабность своей армии, Аль-Гафики не планировал завоевания Галлии этой осенью – это был скорее крупный рейд за добычей (раззия), заодно и разведывательный, но – он неожиданно превратился в решающую битву.

Битва при Пуатье – великое столкновение между франками и мусульманским миром: смотрите видео на kanal "istoriyanakarti"

Как пехота франков сломила непобедимую армию Омейядов?

Карл проявил себя как гениальный тактик. Он не стал ждать врага на открытой равнине, где арабская конница имела бы абсолютное преимущество, а перехватил армию Аль-Гафики на лесистом холме между Туром и Пуатье. Деревья мешали кавалерии разгоняться, а возвышенность давала франкам стратегическое преимущество. Именно поэтому в течение 7 дней армии стояли друг напротив друга, ограничиваясь мелкими стычками – Карл ждал, пока холод начнет изнурять воинов юга, а Аль-Гафики колебался насчет атаки на неизвестного противника.

Традиционно считается, что решающий штурм начался 10 октября (хотя некоторые современные историки предполагают, что это могло произойти ближе к концу месяца) – Аль-Гафики отдал приказ о массированной кавалерийской атаке. Что произошло дальше, стало шоком для омейядских полководцев – франкская пехота, состоявшая преимущественно из свободных землевладельцев, вооруженных копьями, мечами и топорами, выстроилась в плотную фалангу. Мозарабская хроника описывает это так: "Они стояли неподвижно, как стена, сплоченные, словно глыба льда, и сильными ударами своих мечей поражали арабов".

Волна за волной исламская конница разбивалась об этот живой щит. Франки не нарушали строй, демонстрируя невероятную для того времени дисциплину. В разгар сражения Карл применил военную хитрость – он отправил отряд разведчиков в тыл врага, чтобы те имитировали нападение на лагерь Омейядов, где хранилось все награбленное в Аквитании. Слух о потере богатств мгновенно распространился среди мусульманских воинов, и часть конницы нарушила строй и бросилась спасать имущество. И все бы ничего, но для остальной армии это выглядело как отступление.

Попытки Аль-Гафики остановить панику оказались тщетными. В хаосе сражения его окружили и убили франки, а с наступлением ночи сражение и вовсе прекратилось. Утром Карл, опасаясь засады, приказал своим людям держать строй, но разведчики обнаружили, что лагерь Омейядов пуст – мусульманская армия, оставив палатки и часть добычи, под покровом ночи отступила на юг.

В целом, конечно, Битва при Пуатье не уничтожила Омейядский халифат и не прекратила арабские набеги на Галлию – они продолжались еще несколько десятилетий. Однако она навсегда остановила их масштабную экспансию на север от Пиренеев. То есть для Европы этот день стал отправной точкой новой эпохи, а Карл, получивший прозвище Мартелл, то есть Молот, закрепил свое господство над франкскими землями, заложив фундамент для империи Каролингов. Собственно, именно его внук Карл Великий впоследствии объединит большую часть Западной Европы.