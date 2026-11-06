6 ноября 1943 – изгнание нацистов из Киева: как Сталин утопил в Днепре армию ради календаря

Историки до сих пор содрогаются при мысли о масштабах той мясорубки на берегах Днепра. Битва за Киев стала жутким свидетельством того, как политические амбиции одного диктатора, Иосифа Сталина, превратили важную и необходимую военную операцию в сознательное массовое уничтожение собственного народа. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему форсирование Днепра называют самым масштабным самоубийством в истории войн?

Осенью 1943 года, изгоняя нацистских захватчиков, Красная армия подошла к Днепру – одной из крупнейших водных артерий Европы, правый берег которой немецкое командование превратило в неприступную крепость в рамках так называемого "Восточного вала". При этом катастрофическая неподготовленность советских войск к преодолению этого водного препятствия была очевидна – но вместо того, чтобы накопить понтонные парки, подтянуть артиллерию и спланировать методичное наступление, Ставка отдала приказ форсировать реку с ходу.

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Эта спешка диктовалась не военным прагматизмом, а политическим календарем – Иосиф Сталин категорически требовал взять Киев до 7 ноября, годовщины так называемой Октябрьской революции. Кроме того, в конце ноября должна была состояться Тегеранская конференция, и советский диктатор стремился сесть за стол переговоров с британским премьером Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом в статусе триумфатора, только что освободившего третий по величине город СССР после Москвы и Ленинграда.

В результате форсирование Днепра превратилось в сцены из ада Данте. В ледяную воду в конце сентября и октябре солдат гнали строгими приказами, заставляя переправляться на рыбацких лодках, плотах, сколоченных из заборов, пустых бочках, дверях из сельских домов, а иногда просто вплавь с соломой, набитой под гимнастерки. Все это тщательно зафиксировано в мемуарах очевидцев, дневниках участников событий и рассекреченных донесениях. Немецкие пулеметчики с высокого правого берега методично расстреливали эти импровизированные атаки. Вода в Днепре буквально окрашивалась в красный цвет от крови, а тела погибших образовывали жуткие заторы на отмелях.

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Особенно трагичной стала ситуация на Букринском плацдарме к югу от Киева – там командующий 1 Украинским фронтом Николай Ватутин раз за разом бросал дивизии на хорошо укрепленные позиции немецкой группы армий "Юг" под командованием Эриха фон Манштейна. Эти лобовые атаки были лишены какого-либо тактического смысла и лишь привели к уничтожению целых армий – прежде чем командование наконец решило тайно перебросить ударную группировку на север, на Лютежский плацдарм. Перенос туда главного удара позволил прорвать немецкую оборону, и 6 ноября 1943 года советские танки вошли в Киев.

Освобождение Киева в 1943 году – как Сталин утопил свою армию: смотрите видео historyforadults_ua

Какова была истинная цена политического дедлайна для украинской столицы?

Исследователи обращают внимание и на особенности пополнения советских войск во время этой операции. Поскольку регулярные части были обескровлены, полевые военкоматы массово и принудительно мобилизовывали местное украинское население с только что освобожденных территорий Левобережья. Этих людей, наспех собранных гражданских, бросали в бой без военной формы, без подготовки, а зачастую даже без оружия, приказывая добывать винтовки в бою. Их тела, одетые в обычные домашние пальто и свитки, устилали склоны Днепра, став самым страшным свидетельством советского цинизма.

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Кинематографические заградительные отряды в этой ситуации даже не были нужны. С одной стороны, работала безжалостная карательная машина – за малейшее проявление неповиновения командиры и полевые трибуналы наказывали смертью на месте, оставляя бойцам страшный выбор – гарантированная пуля от своих или призрачный шанс выжить под вражеским огнем. Особенно цинично относились именно к "черносвиткам" – сотням тысяч поспешно мобилизованных украинских крестьян, которых обвиняли в пребывании под оккупацией и заставляли "смывать вину кровью". Психологически сломленные, эти люди оказывались в абсолютной безвыходной ситуации и шли на верную смерть. С другой стороны – значительную часть кадровых бойцов гнали вперед не только приказы, но и увиденные за годы войны зверства нацистов. Поэтому эти люди шли в бой добровольно, движимые желанием мести и стремлением как можно быстрее освободить свою землю.

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Именно из-за всего этого цена завоевания Киева оказалась апокалиптической. Точное число жертв битвы за Киев остается предметом дискуссий, однако общие потери Красной армии в боях за Днепр вряд ли были меньше полутора миллионов человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести – причем ощутимая доля этих колоссальных цифр приходится именно на киевское направление. Немецкие войска, отступая, применили тактику "выжженной земли", превратив часть Киева в руины, но именно советское командование превратило его окрестности в крупнейшую братскую могилу Второй мировой войны.

Изгнание нацистов из украинской столицы стало бесспорной военной победой над фюрером Третьего Рейха Адольфом Гитлером. Но методы, с помощью которых ее одержали, навсегда запечатлели 6 ноября 1943 года в мировой истории как день беспрецедентного преступления сталинского режима против собственных солдат, чьи жизни разменяли на красную дату в календаре.