7 ноября 1917 – заговор Ленина: как банда фанатиков смогла поставить на колени целую империю

В этот момент политического вакуума на историческую арену вышла партия большевиков во главе с Владимиром Ульяновым по прозвищу Ленин – еще весной они были маргинальной группой, но к осени сумели завоевать большинство в Петроградском совете и фанатично организовать свои силы. Именно они навсегда изменили траекторию развития не только России, но и всего человечества, и 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Как большевикам удалось захватить власть без массовой поддержки?

Прежде всего следует понимать, что то, что коммунистическая пропаганда десятилетиями героизировала как величественную революцию, на самом деле было циничным, молниеносным и глубоко антидемократическим государственным переворотом. События 7 ноября (25 октября по юлианскому календарю) напоминали не эпическую битву угнетенных масс, а филигранно спланированную военную спецоперацию – захватив ключевые инфраструктурные объекты столицы, Ленин и его соратники не просто узурпировали власть, а сознательно и по собственному плану открыли ворота к беспрецедентному кровавому террору.

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Началось все в условиях, когда Временное правительство во главе с Александром Керенским было парализовано внутренними кризисами, экономическим коллапсом и неспособностью вывести страну из Первой мировой войны. Критической ошибкой стала также реакция на августовский мятеж генерала Корнилова – чтобы защититься, правительство легально вооружило большевистскую Красную гвардию. Большевики же, прекрасно понимавшие, что не получат большинства на предстоящих выборах во Всероссийское учредительное собрание (что впоследствии и подтвердилось – они набрали лишь 24% голосов, тогда как эсеры более 40%), просто решили действовать на опережение и оказались единственными, кто осмелился применить грубую силу.

Еще один интересный факт – главным тактическим архитектором переворота был не столько Владимир Ленин, который долгое время скрывался в Финляндии и вернулся в Петроград лишь накануне решающих событий, сколько Лев Троцкий. Именно он, возглавив Военно-революционный комитет при Петроградском совете, превратил разрозненные отряды радикализированной Красной гвардии и матросов Балтийского флота в послушный инструмент захвата ключевых инфраструктурных узлов. Но Троцкого потом объявили "врагом народа", и в советской пропаганде остался только один главный герой.

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Происходило все удивительно просто – пока в Зимнем дворце растерянные министры Временного правительства тщетно ждали подкрепления с фронта, большевистские отряды методично и почти без перестрелок брали под контроль почтовые отделения, телеграфные станции, электростанции, железнодорожные вокзалы и стратегические мосты через Неву. Штурм Зимнего дворца, который позже пропагандистское кино будет изображать как грандиозную битву с тысячами участников, на самом деле был хаотичной и почти бескровной стычкой с небольшой охраной, состоявшей преимущественно из юнкеров и Женского батальона смерти.

Но и это еще не все – на самом деле большинство жителей Петрограда в тот вечер даже не подозревали, что в стране сменился политический строй. В столице продолжали работать театры, рестораны были переполнены публикой, а трамваи курсировали по привычному расписанию. К сожалению, этот тихий, незаметный для многих переворот стал роковой точкой невозврата. Поставил делегатов Второго Всероссийского съезда Рад перед фактом вооруженного захвата столицы, Ленин цинично отверг любые идеи создания широкой демократической коалиции. Правда, для закрепления власти большевики все же пошли на тактический союз с левыми эсерами, который просуществовал до лета 1918 года и помог им привлечь на свою сторону часть крестьянства, но в целом политическое пространство было стремительно монополизировано.

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Настоящее лицо большевистского переворота 1917 года: смотрите видео Document_history

Почему утопическая мечта превратилась в самую кровавую диктатуру ХХ века?

Переворот большевики осуществляли не от имени партии, а под удобным легальным лозунгом "Вся власть Советам!" Поэтому захватить государственный аппарат оказалось легко – но не удержать его легитимными методами. Большевистская верхушка с самого начала не планировала делиться властью или строить свободное демократическое общество – поэтому они просто разогнали первый в истории страны легитимно избранный парламент в январе 1918 года, заодно расстреляв мирные демонстрации в его поддержку, что и стало окончательным концом любых иллюзий о политической свободе.

А дальше Ленин сознательно и хладнокровно выбрал путь государственного террора, ведь был убежден, что удержать тотальный контроль над огромной многонациональной империей без массового насилия невозможно. Еще в декабре 1917 года была создана печально известная Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) во главе с фанатичным и безжалостным Феликсом Дзержинским – и этот карательный орган получил беспрецедентные, фактически ничем не ограниченные полномочия.

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Чекисты арестовывали, жестоко пытали и казнили людей без какого-либо суда, следствия или права на защиту. Террор стал не просто временным инструментом наказания политических оппонентов, а фундаментальным, базовым методом управления новым тоталитарным государством. А в сентябре 1918 года красный террор был выведен на официальный уровень – буквально, постановлением "О красном терроре", хотя безжалостная машина смерти заработала на полную мощность гораздо раньше.

Большевики целенаправленно и систематически уничтожали целые социальные классы – аристократию, духовенство, независимую интеллигенцию, зажиточных крестьян и кадровое офицерство. Людей массово убивали не за конкретные доказанные преступления против новой власти, а просто за их происхождение, уровень образования, религиозные убеждения или даже просто за "неправильный" внешний вид. Расстрел царской семьи Романовых в июле 1918 года стал лишь одним из самых известных эпизодов этой кровавой вакханалии, символизируя окончательный разрыв с прошлым.

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Этот жестокий эксперимент над обществом спровоцировал одну из самых страшных гражданских войн в мировой истории, унесшую жизни миллионов людей в результате интенсивных боевых действий, эпидемий тифа и ужасного массового голода. Но вот парадокс – победила именно та банда фанатиков, которая лживо обещала народам империи немедленный мир, землю и хлеб, а вместо этого принесла им систему концентрационных лагерей, экономическую разруху и абсолютную диктатуру.