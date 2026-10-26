Почему экипаж "Аполлона-1" сгорел заживо: самая страшная роковая ошибка NASA в погоне за Луной

В результате трое выдающихся астронавтов оказались запертыми в тесной капсуле, где мелкая искра спровоцировала нещадное пекло. Их мученическая смерть во время рутинной тренировки навсегда изменила подход к безопасности в космических программах, доказав, что цена человеческой жизни выше любых политических амбиций. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему капсула космического корабля превратилась в печь для экипажа?

Трагедия произошла 27 января 1967 года на стартовом комплексе №34 мыса Кеннеди во Флориде. Опытный командир Вирджил "Гас" Гриссом (первый американец, совершивший два космических полета), старший пилот Эдвард Уайт (первый из граждан США, вышедший в открытый космос) и пилот Роджер Чаффи (талантливый новичок) заняли свои места в командном модуле AS-204. Это был не запуск – а лишь рутинная тренировка, так называемый тест с отключением кабелей (plugs-out test), который должен был имитировать условия автономного полета на собственном питании.

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Ракета не была заправлена топливом, поэтому испытание официально не считалось опасным – однако именно эта иллюзия стала первым шагом к неминуемой катастрофе. Инженеры NASA приняли ошибочное решение – для экономии веса и упрощения систем жизнеобеспечения атмосферу внутри капсулы наполнили чистым стопроцентным кислородом под давлением, лишь немного превышающим нормальное атмосферное. В таких специфических условиях любой материал, даже тот, который обычно едва тлеет, воспламеняется со взрывной силой.

Более того, кабина была буквально напичкана горючими материалами – километры нейлоновых застежек-липучек (Velcro), пластиковые панели, бумажные инструкции и синтетические скафандры астронавтов. Это была фактически идеальная печь, которая только и ждала своей искры, и в 18:31 по местному времени эта искра проскочила. Согласно выводам следственной комиссии, причиной с наибольшей вероятностью стало короткое замыкание в изношенной тефлоновой изоляции медного провода вблизи системы контроля среды.

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"Огонь! У нас пожар в кабине!" – раздался в эфире крик, навсегда врезавшийся в память операторов центра управления. Пламя мгновенно охватило стены, питаясь чистым кислородом, и температура внутри за считанные секунды подскочила до невероятных 760 градусов. И еще один фактор сделал спасение невозможным – сложная трехкомпонентная конструкция люка открывалась внутрь, а давление в капсуле резко возросло. Эдвард Уайт отчаянно пытался повернуть ручку, но это было физически невозможно. Через 15 секунд после первого сообщения о пожаре корпус модуля не выдержал давления и лопнул, выпустив наружу густой токсичный дым, который отбросил спасателей. Экипаж погиб от отравления угарным газом и обширных ожогов.

Почему произошел смертельный пожар, унесший жизни экипажа "Аполлона-1": смотрите видео BBCEarthScience

Что именно ослепило NASA в 1967 году и привело к роковой халатности?

Чтобы понять, как самые умные инженеры планеты допустили столько вопиющих ошибок, нужно взглянуть на жесткий геополитический контекст той эпохи. В 1960-х годах Холодная война переместилась в космос. Советский Союз наносил США один репутационный удар за другим – первый спутник, первый человек на орбите, первый выход в космический вакуум. Президент Джон Кеннеди публично пообещал, что Америка высадит человека на Луну до конца десятилетия. Этот дедлайн и превратился в дамоклов меч, висевший над каждым сотрудником NASA и их подрядчиками.

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В коридорах космического агентства царила так называемая "лихорадка запуска" (Go fever) – опасное психологическое состояние, при котором желание выполнить миссию вовремя преобладает над здравым смыслом и базовыми правилами безопасности. Компания North American Aviation, разрабатывавшая командный модуль, работала в условиях безумной спешки – корабль собирали "на ходу", чертежи меняли ежедневно, а контроль качества катастрофически снижался.

Сам командир экипажа Грисс прекрасно понимал, насколько сырым был их аппарат. За несколько дней до трагедии он сорвал лимон с дерева в своем дворе и повесил его на тренажер модуля – в американской культуре словом "лимон" называют бракованную, безнадежно испорченную технику. Астронавты постоянно жаловались на проблемы со связью, утечки охлаждающей жидкости и искрение проводки, но график требовал двигаться вперед, несмотря на все "красные флажки". В итоге – случилось то, что случилось.

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Гибель экипажа "Аполлона-1" стала жестоким уроком, который остановил эту слепую гонку. Расследование Конгресса США и внутренняя комиссия NASA выявили тысячи недостатков в конструкции, и программу пилотируемых полетов приостановили на 20 месяцев. За это время корабль перепроектировали с нуля – создали новый единый люк, который открывался наружу всего за 3 секунды, заменили чистый кислород на стартовой площадке на более безопасную азотно-кислородную смесь, а горючие материалы в кабине заменили на огнеупорный тефлон и стекловолокно.

Историки космонавтики сходятся во мнении, что если бы пожар не произошел на Земле во время тренировки, он неизбежно произошел бы в космосе, на пути к Луне. Поэтому трагедия Гриссома, Уайта и Чаффи не только стала тем болезненным катарсисом, который заставил NASA опомниться и исправить ошибки, но и предохранителем от будущих возможных жертв. В конце концов, США успешно осуществили историческую высадку Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну в 1969 году. Прах погибшего экипажа "Аполлона-1" остался на Земле – но именно смерть этих людей проложила человечеству безопасный путь к звездам.