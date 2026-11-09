Коза Ностра и Вторая мировая: о чем США сговорились с донами мафии ради высадки на Сицилии

Это неожиданное сотрудничество началось с тотальной паранойи на нью-йоркских доках, а завершилось триумфальной высадкой союзных войск на залитых кровью пляжах Сицилии. История о том, как итальянские гангстеры стали секретным оружием Военно-морских сил США, до сих пор остается одной из самых поразительных и тщательно скрываемых страниц ХХ века. 24 Канал расскажет о ней немного подробнее.

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Почему Военно-морские силы США умоляли о помощи заключенного крестного отца?

Начало 1942 года стало для США временем абсолютного ужаса и уязвимости. Немецкие подводные лодки безнаказанно топили американские торговые суда прямо у восточного побережья, а 9 февраля в порту Нью-Йорка при загадочных обстоятельствах загорелся и перевернулся роскошный французский лайнер "Нормандия", который как раз переоборудовали для нужд армии. Управление военно-морской разведки США (ONI) охватила паника – адмиралы были убеждены, что доки кишат нацистскими шпионами и диверсантами.

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Однако официальные власти были слепы и глухи в портовых лабиринтах, где действовали свои теневые законы. Единственной силой, обладавшей абсолютным контролем над грузчиками, профсоюзами и побережьем, была итало-американская мафия. И вот капитан третьего ранга Чарльз Хаффенден, офицер военно-морской разведки, инициировал сверхсекретную операцию Underworld ("Преступный мир"). Через посредничество гениального финансового махинатора Меера Лански военные вышли на главного архитектора американской организованной преступности.

Речь шла о Чарльзе "Лаки" Лучано – этот крестный отец отбывал многолетнее заключение в строгой тюрьме Даннемора, поэтому когда правительство предложило ему сделку, мафиози согласился. Действительно, от того предложения было невозможно отказаться – оно предусматривало смягчение условий содержания и шанс на досрочное освобождение в обмен на полную защиту портов от вражеской агентуры. При этом Лучано сразу же перевели в более комфортную тюрьму Грейт-Медоу, куда офицеры разведки приезжали на тайные консультации.

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Приказ босса был мгновенным и понятным. За одну ночь все забастовки на доках прекратились, подозрительные лица начали "исчезать" или сдаваться полиции, а тысячи портовых грузчиков превратились в бдительную армию информаторов ВМС США. Мафия закрыла восточное побережье на стальной замок, продемонстрировав фантастическую эффективность. Но здесь нужно понимать, что истинный масштаб той дьявольской сделки должен был раскрыться годом позже и за тысячи километров от Нью-Йорка.

Операции Underworld и Husky – как Лаки Лучано и мафия помогали США победить нацистов: смотрите видео topsecret1829

Как сицилийские мафиози превратили кровавую бойню в триумфальный блицкриг союзников?

В 1943 году британский премьер Уинстон Черчилль и американский президент Франклин Рузвельт утвердили план операции Husky ("Хаски") – масштабного вторжения на Сицилию, которая должна была стать плацдармом для удара по фашистской Италии. Остров давно превратили в неприступную крепость, поэтому союзное командование готовилось к катастрофическим потерям. Но именно тогда американская разведка вновь обратилась к Лаки Лучано – военным нужна была топографическая информация, контакты надежных людей и лояльность местного населения.

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Для Коза Ностра это был шанс отомстить Бенито Муссолини, чей префект Чезаре Мори в 1920-х годах жестоко репрессировал сицилийскую мафию, заставив ее уйти в подполье. Поэтому Лучано и его соратники передали разведке бесценные данные – имена лояльных мэров, карты скрытых бухт, расположение гарнизонов и пароли для связи с местными донами. Когда 9 – 10 июля 1943 года 7-я армия генерала Джорджа Паттона высадилась на сицилийском побережье, их встретил не только шквальный огонь, но и невидимая поддержка местного криминала.

Легендарный сицилийский босс Калоджеро Виццини (Дон Кало) лично координировал действия с американскими офицерами. Благодаря влиянию мафии целые гарнизоны итальянских солдат, состоявшие из местных жителей, дезертировали или сдавались без боя. Снайперы, засевшие в горах, внезапно исчезали, а дороги для американских танков расчищались словно по мановению волшебной палочки. Вот почему (помимо других причин, разумеется, таких как общая слабость и деморализация итальянской армии) продвижение американских войск по западной Сицилии стало настоящим блицкригом, опередив самые оптимистичные графики командования.

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Цена этой победы оказалась в некотором роде парадоксальной. Союзное военное правительство на оккупированных территориях (AMGOT), в поисках антифашистов для управления освобожденными городами, массово назначало на должности мэров местных мафиози, которых рекомендовали американские гангстеры – то есть армия США собственными руками вернула для Коза Ностра абсолютную власть над Сицилией.

Что касается Лаки Лучано, то правительство США сдержало слово. В 1946 году губернатор Нью-Йорка Томас Дьюи (тот самый прокурор, когда-то посадивший мафиози за решетку) подписал указ о его помиловании ввиду "неоценимых заслуг, оказанных Военно-морским силам во время войны". Лучано депортировали в Италию, где он прожил остаток жизни как свободный человек. В целом же – эта историческая сделка стала классическим примером политического прагматизма, когда в большой геополитической игре грань между героями и преступниками иногда стирают ради высшей цели.