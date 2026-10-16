Она держалась с ледяным достоинством, не реагируя на плевки и проклятия, летевшие из толпы, и, вероятно, вспоминала свой путь от роскошных залов Версаля до эшафота – вымощенный политическими ошибками монархии и беспрецедентной кампанией дезинформации. Ведь задолго до того, как лезвие гильотины коснулось ее шеи, Марию-Антуанетту уже уничтожили слова – жестокие, искусно распространенные, а порой и сфабрикованные. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему Мария-Антуанетта стала главной мишенью своего времени для грязных манипуляций?

В наши дни, когда мир сталкивается с разрушительными последствиями информационных войн и дипфейков, история последней королевы Франции выглядит пугающе современно. Ведь она стала фактически первой в истории жертвой массированного, целенаправленного черного пиара, который превратил живого человека в карикатурного монстра в сознании целой нации. А началась трагедия Марии-Антуанетты уже в день ее прибытия во Францию в 1770 году.

Для французского двора и народа она навсегда осталась L'Autrichienne – австрийкой, чужачкой из враждебного государства. Собственно, ксенофобия и стала той плодородной почвой, на которой расцвели первые ростки ненависти. Но здесь следует понимать, что настоящим оружием массового поражения в XVIII веке были либелле (libelles) – подпольные памфлеты, которые печатали в Лондоне или Амстердаме и контрабандой ввозили в Париж.

Эти брошюры не имели ничего общего с журналистикой или правдой – они представляли собой смесь жесткой порнографии и политической клеветы. Марию-Антуанетту обвиняли в нимфомании, изменах с мужчинами и женщинами, финансовых махинациях и шпионаже в пользу Вены. Абсолютное большинство этих текстов финансировали политические оппоненты короля Людовика XVI, включая даже его собственных родственников, таких как герцог Орлеанский.

Кульминацией этой кампании стало печально известное "Дело о бриллиантовом ожерелье" 1785 года. Мошенница Жанна де Валуа-Сен-Реми организовала грандиозную аферу, приобретя от имени королевы невероятно дорогое ожерелье – и хотя по делу судили даже не Марию-Антуанетту, общество, уже отравленное годами фейков, поверило в иное. Для толпы королева окончательно стала "Мадам Дефицит" – воровкой, грабящей нацию, пока люди голодают.

Важно понимать: Мария-Антуанетта так таки давала повод для ненависти. Ее роскошный образ жизни и значительные расходы на моду и развлечения раздражали общество, а попытка бегства королевской семьи в Варенн в 1791 году лишь усилила подозрения в ее нелояльности по отношению ко Франции. Однако реальные поводы для критики впоследствии переплелись с клеветой и преувеличениями.

Почему фигура Марии-Антуанетты столь противоречива: смотрите видео TEDEd

Как слова, которых Мария-Антуанетта никогда не произносила, стали ее смертным приговором?

Это, заметим, был классический пример того, как сфабрикованный нарратив побеждает юридическую и историческую правду. Например, самая известная фраза, которую приписывают Марии-Антуанетте – "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные" (Qu'ils mangent de la brioche) – является абсолютным историческим фейком.

Королева никогда этого не говорила – фраза впервые появляется в 6 книге "Исповеди" Жана-Жака Руссо, написанной в 1765 году, когда Марии-Антуанетте было всего 9 лет и она жила в Вене. Руссо приписал эти слова абстрактной "великой принцессе" – а революционные пропагандисты искусно приписали их Марии-Антуанетте, чтобы подчеркнуть ее якобы циничную оторванность от страданий народа.

Так что когда в октябре 1793 года королева предстала перед Революционным трибуналом, ее судьба была уже предрешена. Судебный процесс был фарсом, а его организаторы, понимая, что доказательств государственной измены не хватает, прибегли к самой грязной лжи – заставили восьмилетнего сына королевы Луи-Шарля, которого до этого месяцами подвергали психологическому и физическому давлению, подписать показания, будто мать совершала над ним сексуальное насилие.

Обвинение в инцесте могло окончательно сломить женщину, но именно тогда измученная и преждевременно поседевшая Мария-Антуанетта поднялась и произнесла: "Природа отказывается отвечать на такое обвинение, выдвинутое матери. Я обращаюсь ко всем матерям, которые здесь присутствуют!" Этот крик отчаяния заставил замолчать даже самых ярых революционерок в зале – однако приговор был продиктован политической целесообразностью, а не правосудием.

В 12:15 лезвие гильотины упало, палач поднял отрубленную голову за волосы и показал ее толпе, которая взорвалась криками "Да здравствует Республика". Физическое уничтожение Марии-Антуанетты стало логическим завершением ее морального убийства. И вся эта история до сих пор остается жестоким напоминанием, что ложь, повторенная тысячи раз, способна не только переписать биографию человека, но и легитимизировать его убийство в глазах миллионов.