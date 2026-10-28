28 октября 1628 – падение Ла-Рошели: почему Дюма скрыл кровавую бойню романтикой "Трех мушкетеров"

Осада Ла-Рошели, завершившаяся 28 октября 1628 года, стала не просто военной победой кардинала Ришелье, а безжалостным актом массового уничтожения собственного народа. Настоящая история этого города – это хроника бесчеловечных страданий, каннибализма и отчаяния, которую великий французский писатель сознательно облек в яркую оболочку приключенческого эпоса. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему настоящая осада Ла-Рошели напоминала апокалипсис, а не рыцарский турнир?

Когда мы читаем страницы "Трех мушкетеров", осада кажется лишь эффектной декорацией для интриг вокруг подвесок королевы и роковой женщины Миледи де Винтер. На самом же деле осенью 1627 года кардинал Арман Жан дю Плесси де Ришелье начал беспрецедентную по своей жестокости военную операцию против последнего большого оплота французских протестантов.

Вместо того чтобы бросать войска на штурм неприступных стен, гениальный и безжалостный министр Луи XIII приказал построить гигантскую каменную дамбу длиной более полутора километров, которая наглухо перекрыла выход к Атлантическому океану. Это монументальное инженерное сооружение превратило процветающий портовый город в гигантскую камеру смерти, надежно отрезав гугенотов от английского флота и любых поставок продовольствия.

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То, что происходило за стенами Ла-Рошели в течение следующих 14 месяцев, не имеет абсолютно ничего общего с рыцарской романтикой. Глава города, непоколебимый судовладелец Жан Гитон, положил на стол мэрии свой кинжал и поклялся убить каждого, кто хотя бы заговорит о капитуляции, даже если горожанам придется съесть собственные руки. И эти слова оказались жутко пророческими.

Когда запасы зерна, солонины и лошадей иссякли, люди начали варить кожаные ремни, обувь, упряжь и даже пергаментные свитки из городских архивов. На улицах царил абсолютный ужас – горожане умирали сотнями каждый день, а выжившие были настолько измучены голодом и болезнями, что не имели сил хоронить мертвых, оставляя тела гнить прямо на брусчатке. Английский флот пытался прорвать блокаду в октябре 1628 года, но потерпел позорную неудачу.

Это окончательно уничтожило надежду осажденных. Из почти 27 000 жителей, встретивших начало осады, до рокового дня капитуляции 28 октября 1628 года дожили едва ли 5 000 живых скелетов. Когда королевские войска наконец вошли в город, даже закаленные в кровавых сражениях солдаты плакали от увиденного – богатая Ла-Рошель превратилась в сплошное кладбище под открытым небом.

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Настоящая и жуткая история падения Ла-Рошели в 1628 году: смотрите видео SLICEHistory

Почему Александр Дюма сознательно переписал историю и стер память о жертвах?

Александр Дюма, создавая свой литературный шедевр в 1844 году, прекрасно знал реальные исторические факты, ведь он тщательно изучал мемуары Франсуа де Ларошфуко и другие подлинные документы XVII века. Однако он стоял перед сложным концептуальным выбором – показать читателям отвратительную физиологию массовой голодной смерти или создать красивый миф о благородной эпохе, где историю определяют отвага, дружба и страстная любовь.

Дюма безапелляционно выбрал второе, сознательно сместив акцент с масштабной гуманитарной катастрофы на индивидуальный героизм своих вымышленных и полувымышленных персонажей. В его яркой вселенной война – это лишь удобный фон для того, чтобы мушкетеры могли дерзко позавтракать под вражескими пулями на бастионе Сен-Жерве, демонстрируя свою невероятную храбрость, аристократический шик и абсолютное пренебрежение к смерти.

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Более того, Дюма мастерски превратил сложный геополитический и религиозный конфликт в увлекательную личную вендетту. Исторический факт убийства английского герцога Бекингема религиозным фанатиком Джоном Фелтоном в августе 1628 года писатель гениально вплел в сюжет как прямой результат коварных интриг демонической Миледи и холодного расчета кардинала Ришелье. Это позволило автору объяснить падение Ла-Рошели не безжалостной эффективностью инженерной блокады и массовым вымиранием населения, а скорее следствием шпионских игр и потерей англичанами своего харизматичного главнокомандующего.

Дюма крайне нуждался в красивой динамичной сказке для французского общества XIX века, которое стремилось к национальному величию и искренне ностальгировало по утраченным временам рыцарства. Если бы он осмелился описать настоящую Ла-Рошель осени 1628 года – матерей, сходивших с ума от потери детей, улицы, усыпанные трупами, и абсолютную черную безысходность, – "Три мушкетера" никогда бы не стали самым популярным приключенческим романом всех времен.

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Писатель хладнокровно принес историческую правду в жертву литературному бессмертию, скрыв кровавую бойню и фактический геноцид собственного народа за блестящими клинками д’Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса. Нам, конечно, нравится читать Дюма – но при этом мы должны четко осознавать, что настоящая история гораздо сложнее, жесточе и трагичнее.