Операция "Аякс", организованная американским ЦРУ и британской MI6, изменила тогда геополитический ландшафт Ближнего Востока, превратив процветающую демократию в жестокую диктатуру. Этот мастер-класс по свержению правительств обошелся Вашингтону и Лондону в жалкие несколько миллионов долларов, однако его токсичные последствия мировое сообщество ощущает даже сегодня. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Как британская жадность заставила Вашингтон нажать на курок?

В начале 1950-х годов Иран напоминал гигантскую заправочную станцию, ключи от которой лежали в идеально выглаженных карманах лондонских джентльменов. Англо-иранская нефтяная компания (AIOC, ныне известная всему миру как корпорация BP) безжалостно выкачивала из недр страны черное золото, оставляя местному населению лишь жалкие крохи со своего роскошного стола. Только за 1950 год эта монополия заработала ошеломляющие 476 миллионов долларов чистой прибыли, тогда как иранские рабочие на крупнейшем в мире нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан жили в жестяных трущобах без питьевой воды, канализации и электричества.

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Эта вопиющая, почти средневековая несправедливость стала катализатором мощного политического потрясения, лицом которого стал глава правительства Ирана Мохаммед Мосаддык – наследственный аристократ, блестящий юрист с европейским образованием и бескомпромиссный патриот своего государства. В мае 1951 года он совершил совершенно неслыханное для того времени на Ближнем Востоке – официально подписал закон о полной национализации нефтяной промышленности, фактически выставив шокированных британских топ-менеджеров за дверь.

Лондон ответил на эту политическую дерзость мгновенно и максимально жестко, введя глобальное эмбарго на иранскую нефть и наглухо заблокировав Персидский залив своими военными крейсерами. Более того, британская секретная разведка MI6 сразу разработала дерзкий план свержения своенравного премьера под кодовым названием "Операция Ботинок" (Operation Boot) – но для его успешной реализации катастрофически не хватало ресурсов на местах. Тогда премьер Британии Уинстон Черчилль обратился за срочной помощью к Вашингтону.

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Президент Гарри Трумэн категорически отказался пачкать руки в этой имперской авантюре – однако ситуация кардинально изменилась в 1953 году, когда Овальный кабинет Белого дома занял Дуайт Эйзенхауэр. Британские дипломаты мастерски сыграли на паранойе времен Холодной войны, убедив новую американскую администрацию, что Мосаддык якобы готовится добровольно сдать Иран под контроль Советского Союза. Директор ЦРУ Аллен Даллес и его родной брат госсекретарь США Джон Фостер Даллес быстро дали зеленый свет плану, получившему новое название – "Операция Аякс".

Как MI6 и ЦРУ устроили переворот в Иране, чтобы сохранить контроль над его нефтью: смотрите видео UncoverHistory-p2u

Почему подкупленная толпа и фальшивые коммунисты сломили волю целой нации?

Главным дирижером государственного переворота назначили Кермита Рузвельта-младшего, внука 26-го президента США, которому руководство выделило солидный бюджет в 1 миллион долларов наличными для создания искусственного кровавого хаоса на улицах Тегерана. Однако первая попытка переворота, запланированная на 15 августа 1953 года, с треском провалилась – Мосаддык заранее узнал о заговоре через своих информаторов и молниеносно арестовал нескольких ключевых офицеров-заговорщиков. Испуганный шах Мохаммед Реза Пехлеви, который по плану должен был подписать официальный указ об отстранении премьера, в панике бежал из страны на частном самолете, оставив своих западных кураторов в состоянии абсолютного шока.

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Однако Кермит Рузвельт, надежно укрывшись в безопасном подвале американского посольства, категорически отказался отменять операцию и признавать поражение. Используя тяжелые чемоданы, доверху набитые свежими долларовыми купюрами, агенты ЦРУ начали массово скупать лояльность местных криминальных авторитетов, главарей уличных банд и даже профессиональных борцов из традиционных иранских спортзалов "зурхане", среди которых выделялся печально известный рэкетир Шабан Джафари по прозвищу "Безмозглый". За считанные дни столица Ирана погрузилась в водоворот жестокого, но тщательно срежиссированного насилия.

Западные спецслужбы виртуозно применили классическую тактику фальшивого флага – щедро нанятые провокаторы выдавали себя за радикальных членов коммунистической партии "Туде", показательно разбивали витрины дорогих магазинов, жестоко нападали на священнослужителей и цинично оскверняли городские мечети. Эта грязная манипуляция мгновенно отвратила от Мосаддыка консервативное исламское духовенство, которое до смерти испугалось вымышленной "красной угрозы".

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И уже 19 августа на улицы Тегерана выехали бронемашины и танки под командованием генерала Фазлоллы Захеди – ключевой фигуры заговора, чей личный банковский счет ЦРУ накануне заботливо пополнило на 135 тысяч долларов. Военные прямой наводкой из орудий расстреляли частную резиденцию премьера, погребя десятки его верных защитников под обломками стен. Мосаддыка жестоко арестовали, показательно осудили за государственную измену и бросили за решетку, и остаток своей жизни он провел под строгим домашним арестом в собственном поместье в Ахмадабаде вплоть до самой смерти в 1967 году.

Тем временем шах триумфально вернулся из изгнания, быстро превратившись в жестокого абсолютного монарха, который при прямой технической поддержке ЦРУ и израильского Моссада создал печально известную тайную полицию САВАК, что в последующие десятилетия безнаказанно пытала и уничтожала любых политических оппонентов режима. Огромный нефтяной пирог победители быстро переделили заново – в 1954 году был создан новый международный консорциум, в котором британская корпорация BP получила 40% акций, еще 40% достались пяти крупнейшим американским нефтяным гигантам, а остальные 20% скромно разделили между собой французские и нидерландские компании.

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Американское разведывательное управление публично признало свою непосредственную роль в этих трагических событиях лишь в 2013 году, опубликовав подробные внутренние отчеты, в которых скрупулезно описывается каждый потраченный доллар на подкуп иранских политиков, силовиков и криминалитета. А вот правительство Великобритании и MI6 так никогда официально и не признали свою роль в свержении Мосаддыка.