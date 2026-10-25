25 октября 1944 – первая атака камикадзе: почему японские пилоты радостно брали билет в один конец

Этот отчаянный и жуткий шаг стал началом создания японских отрядов специальных атак, которые весь мир впоследствии запомнил под кровавым названием "камикадзе". И по сей день историки и психологи пытаются понять, что именно заставляло блестяще образованных юношей добровольно и с улыбкой покупать билет в один конец. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Камикадзе: как отчаяние породило самую страшную тактику Второй мировой войны?

Осенью 1944 года Японская империя истекала кровью, а ее некогда непобедимый флот превратился в бледную тень былого величия. Американская военная машина, словно гигантский стальной каток, неумолимо приближалась к Филиппинам – последнему стратегическому барьеру, потеря которого означала бы для Токио полную изоляцию от нефтяных ресурсов Юго-Восточной Азии. Вице-адмирал Такидзиро Ониси, прибывший на остров Лусон, чтобы возглавить Первый воздушный флот, увидел катастрофическую картину – в его распоряжении оставалось менее полусотни боеспособных самолетов против тысяч американских истребителей и бомбардировщиков.

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Традиционная тактика боя утратила всякий смысл, ведь японские пилоты гибли еще на подлете к целям чаще, чем успевали нанести врагу ущерб. И вот именно в этот момент холодной безысходности Ониси предложил решение, которое шокировало даже закаленных войной офицеров – оснастить истребители "Зеро" 250-килограммовыми бомбами и направить их непосредственно в палубы американских авианосцев. 25 октября 1944 года эта ужасная идея прошла свое первое успешное крещение огнем во время сражения в заливе Лейте.

Ударная группа "Сикисима", которую возглавил двадцатитрехлетний лейтенант Юкио Секи, совершила историческую атаку на соединение эскортных авианосцев ВМС США. Самолет Секи, прорвавшись сквозь плотную стену зенитного огня, врезался в полетную палубу авианосца "Сент-Ло" (USS St. Lo). Последствия были катастрофическими – взрыв авиабомбы привел к детонации торпед и боеприпасов в ангаре американского корабля. Менее чем за 30 минут гордый авианосец пошел ко дну Тихого океана, забрав с собой более сотни жизней американских моряков.

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Этот беспрецедентный успех, достигнутый ценой казалось бы "всего" пяти японских самолетов, стал роковым триггером. Японское верховное командование поверило, что нашло абсолютное оружие, способное остановить флот США – и тактика отчаяния мгновенно превратилась в официальную государственную стратегию, которая впоследствии унесет жизни почти 4000 молодых японцев.

Кем на самом деле были камикадзе – героями или жертвами: смотрите видео Znaem24

Обратите внимание: исторический термин "камикадзе" ("божественный ветер") возник еще в XIII веке в честь легендарных тайфунов, уничтоживших флот монгольских завоевателей у берегов Японии. В конце Второй мировой войны соответствующие иероглифы использовали для названия первого подразделения самолетов-смертников, однако сами японцы официально произносили их как "синпу" в соответствии с правилами торжественного произношения. Мировую же популярность слово обрело из-за ошибки – американские военные переводчики прочитали символы в соответствии с их повседневным разговорным вариантом. Официальное же японское военное название всех отрядов смертников во Второй мировой войне – токкотай.

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Почему элита японской нации считала смерть за императора высшей наградой?

Западная массовая культура десятилетиями изображала камикадзе как слепых фанатиков с промытыми мозгами, которые с радостным криком "Банзай!" бросались в небытие. Однако международные исторические исследования, основанные на переводах личных дневников этих пилотов, раскрывают гораздо более сложную и глубоко трагическую картину. Значительная часть пилотов-смертников даже не была кадровыми военными, закаленными в боях – это были студенты лучших университетов Японии, будущие философы, социологи, поэты и экономисты, которых мобилизовали из-за острой нехватки людских ресурсов.

В своих общежитиях перед последним вылетом они читали не только военные уставы, но и труды Канта, Шопенгауэра, французскую поэзию и немецкую классику. А их знаменитая "радость" перед вылетом, улыбки на прощальных фотографиях и спокойное распитие сакэ – это не проявление безумия, а суровый диктат японской культуры и кодекса Бусидо. Согласно концепциям гири (долг) и ниндзе (человеческие чувства), настоящий воин не имел права обременять окружающих своим страхом или печалью.

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Те пилоты улыбались, чтобы сохранить лицо и не опозорить свои семьи. Отметим, что общественное давление в то время было настолько колоссальным, что отказ от миссии, на который формально было право, означал бы социальную смерть не только для самого пилота, но и для всех его родственников до конца их дней. Также письма свидетельствуют, что юноши шли на смерть не столько ради божественного статуса императора Хирохито, сколько ради защиты своих матерей, сестер и возлюбленных от ужасов иностранного вторжения.

Они сравнивали себя с лепестками сакуры, которые должны опасть на пике своей красоты, чтобы нация могла жить дальше. Лейтенант Юкио Секи, лидер первой атаки 25 октября, накануне вылета горько признался военному корреспонденту: "Будущее Японии мрачно, если она вынуждена убивать своих лучших пилотов. Я лечу не за императора. Я лечу, чтобы защитить свою жену". В этих словах кроется истинная, не приукрашенная пропагандой суть феномена камикадзе – невероятное мужество, умноженное на осознание абсолютной и неотвратимой трагедии целого поколения.