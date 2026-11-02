Как доллар стал баксом и почему мировая финансовая система пахнет зеленью и капустой

Мир финансов говорит на своем собственном, порой забавном языке, где величественные национальные валюты превращаются в животных, овощи или даже философов. 24 Канал немного приоткроет завесу времени, чтобы рассказать, почему могущественный американский доллар стал баксом и какие еще лингвистические тайны скрывает мировой финансовый сленг.

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Почему самую известную валюту мира окрестили баксами?

Когда мы слышим слово "бакс", в воображении возникают сверкающие небоскребы Уолл-стрит, голливудские фильмы и хрустящие зеленые банкноты, однако истинные корни этого термина кроются совсем не там – а в сырых непроходимых лесах Северной Америки XVIII века. Чтобы понять этот феномен, нам нужно забыть о современной банковской системе и перенестись в суровые времена колониального фронтира, где бумажные деньги не имели никакой ценности, а золотые монеты были редкостью. В те времена единственной твердой, надежной и универсальной валютой, гарантировавшей выживание, были шкуры диких животных.

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Первое задокументированное упоминание слова buck (самец оленя) в финансовом контексте датируется 1748 годом. То есть это произошло задолго до того, как правительство США напечатало свой первый официальный бумажный доллар в 1861. В дневнике колониального дипломата и переводчика Конрада Вайзера, который вел переговоры с коренными американцами на территории современной Пенсильвании, указано, что бочка виски стоила "пять баксов" (five bucks). Но Вайзер имел в виду не бумажки, а именно пять больших и качественных шкур взрослых самцов оленя, убитых в зимний период.

Интересный факт: эта "оленья валюта" имела свой строгий обменный курс, напоминавший современные биржевые котировки. Один бакс не всегда равнялся одной шкуре – если охотник приносил шкуры более мелких животных, таких как бобры или выдры, ему приходилось отдавать две или три единицы, чтобы они приравнивались к эталонному баксу.

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Впоследствии, когда в 1792 году Конгресс США принял Закон о чеканке монет (Coinage Act) и официально ввел доллар в качестве национальной валюты, необходимость таскать за собой связки вонючих шкур отпала. Однако человеческая память оказалась на удивление консервативной – слово настолько глубоко укоренилось в торговом лексиконе американцев, что они просто перенесли привычное название с оленьей шкуры на новую серебряную монету, а впоследствии и на бумажную банкноту. Так дикий лесной зверь навсегда обосновался в мировой экономике.

Почему мы называем доллары баксами: смотрите видео homeschoolconnection

Откуда взялась капуста и другая зелень в наших кошельках?

Американский доллар – далеко не единственная валюта, получившая свое народное прозвище благодаря историческим случайностям и человеческой наблюдательности. Например, в туманном Лондоне мы обязательно услышим, как британцы называют свой почтенный фунт стерлингов коротким словом "квид" (quid). Этот термин появился еще в конце XVII века, и большинство лингвистов склоняется к версии, что это прямое заимствование из классического латинского выражения quid pro quo, что буквально означает "что-то за что-то". Чем не идеальная метафора для описания самой сути рыночной торговли?

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Возвращаясь к США, невозможно обойти вниманием такие популярные сленговые слова, как "капуста" (cabbage) или "зелень" (lettuce). Их история начинается во времена Гражданской войны в США, когда правительство Авраама Линкольна начало массово выпускать бумажные деньги для финансирования армии, но при этом должно было решить одну существенную проблему – защитить новые банкноты от фальшивомонетчиков, которые использовали ранние фотографические технологии.

Злоумышленники с черно-белыми фотоаппаратами не могли воспроизвести зеленый цвет, поэтому обратную сторону купюр начали печатать запатентованной зеленой краской. Эти деньги получили прозвище "гринбеки" (greenbacks), а уже в ХХ веке, в эпоху джаза и Великой депрессии, хрустящие зеленые бумажки стали ассоциироваться у простого народа со свежими листьями капусты или салата.

Не менее увлекательна история канадского доллара, который весь мир знает как "луни" (loonie). В 1987 году Королевский канадский монетный двор планировал выпустить новую однодолларовую монету с изображением традиционного каноэ, однако мастер-штампы были загадочным образом утеряны во время транспортировки в Виннипег. Чтобы избежать риска подделки, правительство в срочном порядке утвердило запасной дизайн – изображение полярной гагары (loon), которая является символом дикой природы Канады. Птица настолько полюбилась канадцам, что слово "луни" стало не просто сленгом, а признанным финансовым термином.

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Все это еще раз доказывает, что экономика – это не только сухие цифры и графики, но и живая летопись человеческой культуры, где каждая банкнота имеет свою душу. К слову, в Украине также уже начал формироваться собственный финансовый сленг – согласитесь, мы и сами не заметили, как начали одалживать или дарить друг другу леси, сковороды, а порой и шевченков с франками.