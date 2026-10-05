Европу разрывала Первая мировая война, империи рушились, но в центре этого геополитического хаоса уверенно выделялась фигура интеллектуального титана, чей голос принадлежал нации без собственного государства. Он мог получить Нобелевскую премию по литературе – а почему этого не произошло, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Почему номинация Ивана Франко так и не принесла ему премию?

Иван Франко был не просто поэтом или прозаиком – в европейском научном контексте он выступал как эрудит и мыслитель масштаба Томаса Манна или Ромена Роллана. Однако высшая литературная награда мира, Нобелевская премия, так и обошла его стороной, и причина этого вовсе не в недостатке таланта или европейского признания, а в безжалостном стечении обстоятельств и неумолимом течении времени.

Долгое время вокруг этой темы ходили мифы, однако открытие архивов Шведской академии (а те по уставу остаются засекреченными ровно 50 лет) расставило все по своим местам. Документы свидетельствуют, что Иван Франко был официальным номинантом на получение премии в 1916 году – его кандидатуру приняли к рассмотрению. Но вмешался фатум, который обрел форму тяжелого медицинского диагноза и прагматичных решений комитета.

Путь Франко в Стокгольм начался в Вене, столице империи Габсбургов, которая к тому моменту уже погрязла в крови Великой войны. Инициатором выдвижения стал доктор философии Иосиф Застирец, гимназический профессор и священник. Понимая масштаб личности Франко, он подготовил основательное представление и в своем письме апеллировал к европейскому сознанию, называя Франко "величайшим современным поэтом славянства", чье творчество является универсальным и гуманистическим.

Свое представление Застирец направил Харальду Йерне – выдающемуся шведскому историку, слависту, профессору Уппсальского университета и влиятельному члену Шведской академии. Доктор Застирец имел полное право выдвигать кандидатов самостоятельно, и в официальной базе Нобелевского комитета именно он указан в качестве первого номинатора, однако поддержка Йерне, ставшего вторым официальным номинатором, придала этой заявке еще больший академический вес в Стокгольме.

О Нобелевской премии и других интересных фактах из биографии Ивана Франко: смотрите видео realnaistoriia

Долгое время в Украине бытовал миф, будто бы письмо доктора Застирца, датированное 26 ноября 1915 года, прибыло в Швецию с катастрофическим опозданием из-за войны. На самом деле же крайний срок подачи заявок на 1916 год истекал 31 января, и заявка поступила вовремя. Шведская академия официально зарегистрировала Ивана Франко в списке претендентов, и он имел все юридические права на рассмотрение своей кандидатуры.

Мог ли устав Нобелевского комитета изменить историю с премией для Франко?

Еще один распространенный миф гласит, что из-за опоздания номинацию Франко автоматически перенесли на 1917 год. На самом деле правила Нобелевского комитета никогда не предусматривали автоматического переноса. Франко был полноценным кандидатом именно в 1916 году. Однако 28 мая во Львове, изможденный тяжелой болезнью, Иван Франко скончался. Это событие кардинально изменило ход его нобелевской истории.

Дело в том, что согласно уставу Нобелевского фонда 1900 года творчество умершего не могло рассматриваться для награждения. Исключение делали только в том случае, если смерть наступила уже после того, как комитет официально рекомендовал кандидата на премию – самого факта выдвижения при жизни было недостаточно. Таким образом, смерть Франко после номинации, но до рекомендации на премию, лишала оснований для его награждения.

Поэтому в сентябре 1916 года Ивана Франко уже прямо указали среди умерших кандидатов, которых больше не учитывали при обсуждении. А в ноябре Нобелевская премия по литературе досталась шведскому поэту Карлу Густаву Вернеру фон Гейденстаму, что было безопасным и прагматичным решением для Академии во времена глобальной турбулентности.

Итак, Иван Франко не стал лауреатом не из-за политических интриг, которых вокруг него и без того было достаточно, не из-за отсутствия переводов или непонимания его величия в Европе. Он стал жертвой случая и хронологии. Однако отсутствие золотой медали с профилем Альфреда Нобеля никоим образом не умаляет масштаба Франко – он остался в истории как величина, чье наследие превзошло любые премии.