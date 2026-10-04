Его авангардный супрематизм стал универсальным языком космического масштаба, опередившим свое время на десятилетия. Однако за фасадом всемирно известного новатора скрывалась глубокая, драматическая и на протяжении многих десятилетий намеренно искаженная история человека, чьи корни и духовный дом были неразрывно связаны с Украиной, и чью жизнь раздавила жестокая машина советского тоталитаризма. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему Малевич считал себя украинцем и как это отразилось в его творчестве?

Казимир Малевич родился в Киеве в 1879 году в семье этнических поляков. Однако его визуальное мировоззрение сформировали не городские салоны или академические мастерские, а живописные украинские села Подолья, Харьковщины и Сумщины, где работал его отец-сахарозаводчик. Маленький Казимир рос в окружении, пропитанном яркими красками народных вышивок, росписей традиционных сельских домов и эстетикой украинского быта.

Как отмечал сам художник в автобиографических заметках, именно народные мастерицы из украинских сел научили его чувствовать глубину цвета, геометрическую гармонию и формальную ритмику. Он видел в крестьянском искусстве не просто бытовое украшение, а высшее проявление живой, первичной эмоциональной выразительности.

К тому же Малевич свободно общался на украинском языке, писал на нем письма и искусствоведческие статьи, а при заполнении официальных анкет советских органов в 1920-х годах сознательно и неоднократно указывал свою национальность как "украинец". Когда политическое давление и цензура в Москве и Ленинграде стали невыносимыми, Малевич искал профессионального и творческого спасения именно в Киеве.

В период с 1928 по 1930 год Казимир преподавал в Киевском художественном институте, создавая мощный центр мирового авангарда вместе с Виктором Пальмовым и Александром Богомазовым. Его связь с Украиной была не просто биографическим фактом или случайностью – это был фундамент его цветовой философии, источник вдохновения и основа его внутренней идентичности.

Интересные факты о жизни и творчестве Казимира Малевича: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Как советский тоталитарный режим сломал судьбу художника и уничтожил его карьеру?

Тоталитарной системе Иосифа Сталина не нужны были свободные художники, способные мыслить в безграничных абстрактных категориях. С укреплением сталинской диктатуры в конце 1920-х радикальное новаторство было заклеймено как "буржуазный формализм" и "декадентство". Советская власть требовала от художников безоговорочного подчинения единственному разрешенному стилю – так называемому социалистическому реализму, который должен был служить исключительно инструментом пропаганды и идеологического контроля над массами.

В 1930 году спецслужбы ОГПУ арестовали Малевича. Его подвергли длительным жестоким допросам и пыткам в тюрьме, обвиняя в шпионаже в пользу Германии. Пребывание под арестом нанесло непоправимый ущерб физическому и психологическому здоровью Казимира. Советские карательные органы требовали от художника полностью отречься от супрематизма и вернуться к классической фигуративности, которая импонировала имперским вкусам партократии.

После освобождения измученный Малевич действительно вернулся к изображению человеческих фигур, но этот поздний период его творчества стал жутким свидетельством трагедии общества. На полотнах появились безликие крестьяне – фигуры без лиц, без глаз и безо рта. Это были пророческие образы украинского крестьянства, лишенного голоса, собственной земли и жизни в результате принудительной коллективизации и искусственного Голодомора.

В итоге творческая карьера художника была фактически уничтожена – ему запрещали выставляться, лишили возможности работать по специальности, а его революционные работы изъяли из музейных экспозиций и закрыли в спецхранилищах. Физически сломленный пытками и тяжелой болезнью, Казимир Малевич умер в 1935 году.

На протяжении многих десятилетий советская пропаганда пыталась либо обречь наследие Малевича на забвение, либо присвоить его достижения под лозунгом "российского авангарда". Однако современный международный научный консенсус восстанавливает истинный контекст его жизни – Малевич был гениальным визионером, чье искусство сформировалось в украинском культурном пространстве и было распято тисками тоталитарного режима.