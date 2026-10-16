Этот причудливый проект вошел в историю как "Донецко-Криворожская Советская Республика", или "ДКСР". И вот интересно, что ее создание стало полной неожиданностью даже для высшего руководства в Петрограде – ведь эта авантюра нисколько не укрепила позиции большевиков, а наоборот – едва не разрушила их стратегию захвата всей Украины. Что было дальше, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Почему "ДКСР" на Востоке Украины стала катастрофой для стратегии большевиков?

Чтобы понять природу этого квазигосударственного образования, следует отбросить мифы о хитроумном плане Петрограда и взглянуть на хаос, царивший в рядах самих большевиков. В феврале 1918 года местные коммунисты во главе с Федором Сергеевым (известным под псевдонимом "Артем") собрались в Харькове и провозгласили создание "Донецко-Криворожской Советской Республики" ("ДКСР"). Чего они хотели? Объединить угольные бассейны Донбасса и железные руды Кривбасса в единую административную единицу, полностью игнорируя национальный вопрос и этнические границы.

Это была классическая самодеятельность региональных элит, которые хотели единолично контролировать колоссальные ресурсы, не обращая внимания ни на Киев, ни даже на Петроград. И именно поэтому реакция большевистского лидера Владимира Ленина на эту инициативу была далека от одобрения – он был буквально взбешен этим дерзким шагом. Центральное правительство в России рассматривало создание "ДКСР" как роковую стратегическую ошибку.

Между тем в начале 1918 года Украинская Народная Республика (УНР) провозгласила свою полную независимость Четвертым Универсалом, поэтому и Ленину крайне нужна была единая и полностью подконтрольная марионеточная "советская Украина", чтобы противопоставить ее легитимному правительству в Киеве. А создатели "ДКСР", отрезав от Украины ее наиболее пролетарский и индустриальный регион, фактически лишили местных большевиков социальной и экономической базы.

Тогда Ленин начал буквально бомбардировать Харьков гневными телеграммами, категорически требуя прекратить сепаратистские игры, ведь раскол единого фронта грозил неизбежным коллапсом всей большевистской экспансии на юго-запад бывшей империи. На самом деле судьба той фейковой республики уже была предрешена – и не в кабинетах Харькова, а под безжалостным давлением непреодолимой силы международного права и большой европейской политики.

Чем на самом деле была так называемая "Донецко-Криворожская Советская Республика" в 1918 году: смотрите видео Dydl

Что заставило красную Россию ликвидировать своих союзников в фейковой республике?

3 марта 1918 года большевистская Россия, прижатая к стене сокрушительными военными поражениями, подписала Брест-Литовский мирный договор с Центральными государствами. Согласно этому документу, российские большевики были вынуждены официально признать УНР (что сделали Германия и Австро-Венгрия еще в феврале) и ее суверенные границы, которые, безусловно, включали в себя территории Востока и Юга Украины. Именно в это время паника окончательно охватила кабинеты советского руководства – ведь немецкая армия в сотни тысяч хорошо вышколенных солдат уже стремительно продвигалась вглубь украинских территорий по законному приглашению правительства УНР, чтобы выбить большевистские отряды.

Столкнувшись с реальной угрозой полного уничтожения своих вооруженных сил, Ленин мгновенно перешел к решительным действиям против харьковских сепаратистов, забыв о какой-либо партийной солидарности. Уже 15 марта 1918 года Центральный комитет партии в Москве издал безапелляционный приказ – "Донецко-Криворожская Республика" должна быть немедленно ликвидирована, а ее территории должны безоговорочно войти в состав советской Украины.

Цель этого маневра была прагматичной до абсолютного цинизма – Кремль отчаянно пытался создать хотя бы видимость единого фронта против активно наступающих немецких войск. "Правительство ДКСР", что еще вчера громко заявляло о своей экономической независимости и особом пути, покорно выполнило распоряжение своих московских кураторов, продемонстрировав абсолютную политическую ничтожность и зависимость.

Конец этой драматической истории был на удивление стремительным и совершенно бесславным для местных радикалов. Весной 1918 года немецкие войска вместе с боевыми подразделениями армии УНР молниеносно освободили Харьков, а впоследствии и Луганск, куда в панике пытались бежать остатки правительства Артема. К концу апреля от "Донецко-Криворожской Республики" не осталось и малейшего следа на политической карте.

В целом, весь этот исторический эпизод стал хрестоматийным примером того, как имперский центр жестоко подавляет любую региональную самодеятельность, даже если та исходит от его же самых преданных сторонников. "ДКСР" зародилась как геополитическая галлюцинация местных авантюристов, была категорически отвергнута Лениным из-за стратегической нецелесообразности – и бесследно исчезла, только столкнувшись с суровой реальностью.