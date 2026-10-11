Тогда еще далеко не премьер, но уже государственный секретарь по вопросам войны и авиации Великобритании, 44-летний Черчилль оставил в британских архивах документ, который до сих пор вызывает ожесточенные споры среди исследователей. Это был меморандум, в котором политик хладнокровно и безапелляционно выступил за применение химического оружия против тех, кого пренебрежительно назвал "нецивилизованными племенами". 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему ядовитый газ казался британскому титану "гуманным" оружием?

В мае 1919 года, когда Первая мировая война только что закончилась, оставив после себя выжженную землю, разрушенные империи и миллионы безымянных могил, Британская империя, хотя и вышла победительницей, была финансово истощена. И все же Лондон пытался удержать жесткий контроль над огромными территориями, в частности Месопотамией (Ирак) и северо-западной границей Индии (Афганистан) – а там вспыхивали масштабные восстания.

Местное население категорически не желало подчиняться британской короне. И вот 12 мая Уинстон Черчилль написал свою печально известную служебную записку, в которой его слова звучали так: "Я решительно поддерживаю применение ядовитого газа против нецивилизованных племен". На первый взгляд, фраза звучит как приговор военному преступнику – однако исследователи указывают на специфический, хотя и не менее циничный контекст.

Дело в том, что Черчилль имел в виду не смертоносный иприт (горчичный газ) или фосген, которые массово выжигали легкие солдат в траншеях Фландрии – он лоббировал использование лакриматоров, слезоточивых газов. Его логика, какой бы извращенной она ни казалась современному читателю, заключалась в "экономичности" и своеобразной имперской "гуманности" – Черчилль искренне возмущался, что военное руководство колеблется в вопросе применения новейших технологий.

Моральный эффект должен быть настолько хорошим, что потери людей будут сведены к минимуму. Необязательно использовать только самые смертоносные газы – можно применять газы, вызывающие сильную боль и раздражение глаз, но не оставляющие серьезных необратимых последствий для большинства тех, кто подвергся их воздействию,

– писал он в том же меморандуме.

Для Черчилля разрывной артиллерийский снаряд, кромсавший тела арабских или пуштунских повстанцев, был менее гуманным, чем химическое облако, сеявшее панику, временно ослеплявшее врага и заставлявшее его бежать. Это была холодная, расчетливая математика колониализма, где жизни покоренных народов измерялись лишь эффективностью и стоимостью подавления восстания.

Черчилль приказывал бомбить гражданские поселения и обсуждал применение газа: смотрите видео TheColonialVault

Как имперское высокомерие ослепило Уинстона Черчилля?

Проблема этого исторического эпизода заключается не только в самом факте предложения применить химическое оружие, но и в терминологии, которую использовал будущий глава правительства Великобритании. Фраза "нецивилизованные племена" (uncivilised tribes) была квинтэссенцией британского колониального мышления начала XX века и демонстрировала глубокую ментальную пропасть между тем, как империя относилась к европейцам, и тем, как она воспринимала народы Ближнего Востока или Азии.

Для Черчилля и его современников-империалистов жители Месопотамии не были равными противниками. Их рассматривали как "дикарей", к которым необязательно применять правила ведения войны, прописанные в международных соглашениях. И хотя Гаагская декларация 1899 года четко запрещала использование снарядов с удушающими газами, имперские чиновники находили лазейки, утверждая, что эти нормы действуют только между "цивилизованными" государствами.

Был ли реализован этот жуткий план? Нет, массового применения газа с самолетов против арабских или афганских повстанцев в 1919 году не произошло. Но, по правде говоря, вовсе не из-за внезапного пробуждения совести у британского командования – главным препятствием стали банальные технические и логистические трудности. Доставить тяжелые баллоны с газом или специальные авиабомбы в раскаленные пустыни Месопотамии было слишком сложно и дорого.

Кроме того, британское Министерство по делам Индии (India Office) категорически выступило против этой инициативы, опасаясь неконтролируемых политических последствий, восстаний в самой Индии и полного краха репутации Короны. Однако сам факт того, что министр войны открыто давил на своих подчиненных, требуя применить химическое оружие для запугивания "туземцев", прочно вошел в историю.

Мировое сообщество до сих пор продолжает переосмысливать колониальное прошлое и его последствия. Но ничего не поделаешь с фактом, что Уинстон Черчилль был сыном своей эпохи – со всеми его как гениальными прозрениями, так и самыми мрачными предрассудками. И его монументальную фигуру никак не удастся вписать в черно-белые координаты.