Январское восстание 1863 – 1864: почему поляки вновь бросили вызов России, и в очередной раз проиграли

Польша начала восстание против Российской империи 22 января 1863 года. Однако все это превратилось в затяжную партизанскую войну.

А закончилось поражением, массовыми репрессиями и новой волной русификации. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему Польша восстала против России в январе 1863 года?

Январское восстание 1863 – 1864 годов против России стало не просто очередным всплеском польского сопротивления, а драматическим рубежом, после которого имперские власти еще сильнее затянули удавку. Но начиналось все не по доброй воле, а в ужасных исторических обстоятельствах, когда польский вопрос напоминал часовую бомбу, спрятанную прямо под полом Европы.

Формально – Польши не существовало, оставалась лишь память о Речи Посполитой, разделенной между Россией, Пруссией и Австрией после трех разделов 1772, 1793 и 1795 годов. Даже несмотря на то, что после Венского конгресса 1814 – 1815 годов на карте вновь появилось польское государство – оно находилось под контролем Российской империи и не обладало подлинным суверенитетом. Это отразилось даже в названии – Царство Польское, как его по устоявшейся традиции называли в России (на Западе чаще звучало "Конгрессовая Польша" или, еще короче, "Конгресувка").

Разумеется, полякам все это не нравилось. После подавления масштабного движения 1830 – 1831 годов в подроссийской Польше стрелка политического термометра дошла до отметки "скоро буря". Нарастали гнев, унижение, усталость от надзора и вера в то, что национальное достоинство не может вечно жить в оковах. В такой обстановке польское национальное движение все больше полагалось на подполье и идею очередного восстания. Тем более что революционные волны в Европе 1848 года тоже не принесли Польше желаемого результата.

Но в какой-то момент все же появилась надежда, что можно ожидать изменения ситуации. После вступления на престол императора Александра II в 1855 году было отменено военное положение, объявлена амнистия политическим заключенным, назначен новый архиепископ Варшавы, а цензура стала немного мягче. В 1862 году Александр Вельопольский стал наместником (руководителем гражданской администрации) Польского королевства, и это тоже выглядело как попытка договориться с частью польской элиты и ослабить радикалов. Но компромисс "не зашел", поскольку для многих поляков он уже опоздал на десятилетие.

В 1861 году в Варшаве начались патриотические демонстрации, а в течение 1862 года они усилились. Российские власти отвечали насилием, и каждый такой шаг не гасил сопротивление, а лишь подбрасывал в огонь новые поленья. К осени и зиме 1862 года заговор уже не был просто разговором в узких кругах – он становился реальным планом действий.

Что стоит знать о Январском восстании поляков 1863 – 1864 годов: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Как протекало Январское восстание – от первых выступлений до поражения?

Вельопольский попытался разрядить напряжение оригинальным ходом – в ночь на 15 января россияне провели чрезвычайный призыв в армию, направленный против молодых людей, возглавлявших демонстрации. Но история сыграла против имперской логики – лидеры национального движения провозгласили восстание. А вместе с этим возникло Временное национальное правительство, которое должно было возглавить борьбу и проложить путь к независимой Польше.

22 января 1863 года началось восстание. Речь шла не об одной большой битве или быстром наступлении – боевые действия велись почти одновременно в разных частях Польши и на соседних землях бывшей Речи Посполитой, в том числе и на украинских. Они растянулись более чем на год и приняли форму партизанской войны. Польские силы не могли позволить себе большие фронтовые сражения, поэтому повстанцы действовали небольшими отрядами, нападая на отдельные российские подразделения, военные посты, транспорт и административные объекты.

Первый этап восстания прошел под знаком быстрого распространения выступлений и больших надежд на всеобщий подъем. В разных регионах формировались повстанческие отряды, возникали местные структуры подпольной власти, а руководство пыталось превратить стихийные выступления в скоординированное движение. Однако было понятно, что людям не хватает сильного единого центра управления, вооружения и стабильного снабжения.

Российские власти ответили системным военным и полицейским давлением. Против повстанцев применялись регулярные части, карательные отряды, аресты, облавы и блокирование местности. Повстанческие формирования несли потери, отходили в леса, маневрировали и вновь появлялись в других местах. Именно поэтому конфликт затянулся более чем на год и принял форму изнурительной борьбы без единой решающей битвы, способной изменить ситуацию.

В итоге – несмотря на отдельные успехи повстанцев, им не удалось ни удержать большие территории, ни заручиться существенной международной поддержкой, ни создать полноценную армию. К 1864 году движение было уже значительно ослаблено, а российские власти последовательно подавляли последние очаги сопротивления. Таким образом Январское восстание завершилось полным поражением.

Каковы были последствия Январского восстания для Польши и причины поражения: смотрите видео igor..518

Обратите внимание: чтобы привлечь к восстанию и на свою сторону украинцев, лидеры восстания издали "Золотую грамоту" на украинском языке. Они обещали крестьянам землю, свободу вероисповедания, равные права языка в школах и судах. Вновь стали активно использовать лозунг, появившийся еще в 1831 году – "За нашу и вашу свободу!"



Однако украинские крестьяне восстание не поддержали, ведь среди участников видели разве что польских панов, которые веками их обманывали. Самым страшным же последствием Январского восстания для Украины стала вспышка российского шовинизма. Империя заявила, что украинский язык и культура – это "польская интрига", а также издала печально известный Валуевский циркуляр.

Какие катастрофические последствия имело Январское восстание для Польши?

По приблизительным оценкам, в боевых действиях во время восстания приняли участие около 200 тысяч поляков, при этом примерно 30 тысяч находились на поле боя одновременно. Но развязка для них была жестокой. После подавления восстания тысячи поляков отправили в Сибирь, сотни казнили, а города и деревни на польских землях подверглись разрушениям.

После поражения Польша лишилась всех остатков автономии, к тому же начался самый жестокий период русификации. Даже Варшавскую Главную школу превратили в российский университет (в 1869 году), а школьная система попала под интенсивный идеологический контроль. То есть теперь империя стремилась не допустить условий, при которых возникают восстания, а для этого – изменить саму почву, на которой росло польское сопротивление.

Образование, язык, администрация, память – все это стало мишенью. Российские власти действовали не только штыками, но и холодным и мощным инструментом ассимиляции. Именно поэтому 1863 – 1864 годы в польской истории – это не только неудачная попытка завоевать независимость, но и момент, когда борьба перешла в иную плоскость. В подпольное обучение, культурное сопротивление и долгую политическую выдержку.

Однако еще на протяжении десятилетий поляки не могли себе позволить роскошь даже надеяться на "удобный момент" для восстановления государственности. Все изменила только Первая мировая война и распад больших европейских империй.