5 ноября 1605 – Пороховой заговор: как религиозный психоз породил культовую Ночь Гая Фокса

Однако история распорядилась иначе, и вместо триумфа католических заговорщиков мир обрел жуткую традицию, которая и через века разгорается кострами каждый ноябрь. К сегодняшнему дню лицо Гая Фокса стало глобальным символом протеста, хотя реальный масштаб его преступного замысла и кровавые последствия предательства часто теряются за карнавальными масками. 24 Канал прольет на все это немного больше света.

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Почему Роберт Кейтсби решил утопить английский парламент в крови?

Чтобы понять тогдашнее историческое безумие, следует окунуться в атмосферу паранойи, царившую в Лондоне в начале 1600-х годов. После смерти королевы Елизаветы I в 1603 году английские католики лелеяли надежду, что новый монарх, Яков I (Джеймс I), проявит к ним терпимость, ведь его жена питала симпатии к католицизму. Однако политический прагматизм возобладал – король не только приказал значительному числу католических священников покинуть страну, но и возобновил жестокие финансовые штрафы для тех, кто отказывался посещать протестантские богослужения.

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Именно это предательство надежд стало психологическим триггером, запустившим механизм радикализации. Настоящим архитектором Порохового заговора был не Гай Фокс, как ошибочно полагает массовая культура, а Роберт Кейтсби – харизматичный, состоятельный и фанатично преданный своей вере дворянин. Он пришел к выводу, что дипломатические пути исчерпаны, и единственным способом спасти католицизм в Англии является тотальное уничтожение ее протестантской верхушки.

План Кейтсби поражал апокалиптической жестокостью – взорвать Палату лордов во время церемонии открытия парламента 5 ноября 1605 года. Взрыв должен был убить короля, его старших сыновей и большинство членов парламента. После этого заговорщики планировали похитить девятилетнюю дочь монарха, принцессу Елизавету, и посадить ее на трон в качестве марионеточной католической королевы. Для реализации этого адского замысла Кейтсби собрал группу отчаянных, среди которых был и Гай Фокс – профессиональный солдат, годами воевавший во Фландрии на стороне испанцев и в совершенстве разбиравшийся во взрывчатых веществах.

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Заговорщикам удалось арендовать подвал, расположенный непосредственно под залом заседаний Палаты лордов. В течение нескольких месяцев они тайно переправили туда 36 бочек с порохом – всего около двух с половиной тонн взрывчатки. Если бы этот арсенал сдетонировал, взрывная волна не просто уничтожила бы парламент, но и разрушила бы Вестминстерское аббатство и все окружающие здания, превратив центр Лондона в братскую могилу.

Самое интересное о Пороховом заговоре 1605 года и Гае Фоксе: смотрите видео naspravdi1

Как одно анонимное письмо превратило идеальный теракт в национальный праздник?

Идеальный план разбился о человеческий фактор, доказав, что даже самые фанатичные заговоры уязвимы перед обычными семейными узами и сомнениями. 26 октября 1605 года лорд Монтигл, католик и шурин одного из заговорщиков, получил анонимное письмо с настоятельным советом не посещать открытие парламента, поскольку там "произойдет ужасный удар". Историки до сих пор спорят, кто именно написал это послание, но его последствия были мгновенными – ведь Монтигл передал письмо государственному секретарю Роберту Сесилу, а тот королю.

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В ночь с 4 на 5 ноября вооруженный отряд под командованием Томаса Книвета спустился в подземелья Вестминстера. Там среди куч хвороста и угля они нашли мужчину, представившегося Джоном Джонсоном – при нем были часы, спички и трут. На самом деле это был тот самый Гай Фокс, который ждал подходящего момента, чтобы зажечь фитиль. А вот то, что произошло дальше, стало классическим примером безжалостной государственной машины правосудия XVII века – по личному приказу Якова I Фокса отправили в лондонский Тауэр, где подвергли самым жестоким пыткам на дыбе.

Потребовалось несколько дней нечеловеческих мучений, прежде чем тот сломался, назвал свое настоящее имя и выдал сообщников. Роберт Кейтсби и несколько других заговорщиков погибли 8 ноября во время вооруженной стычки с шерифом в Голбеч-хаус. Тех, кто выжил, вместе с Фоксом, ждал показательный суд и самое страшное наказание того времени – повешение, потрошение и четвертование, которые и состоялись в конце января 1606 года. Чтобы увековечить спасение короля, парламент Англии принял "Закон о принудительном праздновании 5 ноября" (Observance of 5th November Act), который обязывал граждан ежегодно отмечать этот день публичными благодарениями.

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Сначала государство силой заставляло бедняков выходить на улицы и публично благодарить Бога за спасение монарха и проклинать католиков. Но вот парадокс – с течением веков религиозный подтекст праздника выветрился, уступив место народным гуляниям. Строгие проповеди сменились фейерверками, а сожжение чучела Папы Римского превратилось в сожжение фигуры самого Гая Фокса.

В наши дни Ночь Гая Фокса остается одной из самых ярких традиций Великобритании. Однако величайшая ирония истории заключается в том, что благодаря поп-культуре и графическому роману "V значит Вендетта", лицо религиозного террориста, который хотел установить теократическую диктатуру, превратилось в универсальный символ борьбы за свободу и демократию. Таким образом история Порохового заговора, по-видимому, напоминает нам, что прошлое никогда не бывает черно-белым, а огонь, зажженный фанатиками, бывает, освещает совсем не тот путь, на который те надеялись.