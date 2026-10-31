Большое ограбление 90-х: как самые ловкие комсомольцы стали первыми олигархами Украины

Остатки советской империи еще дымились, когда в молодой независимой Украине началось, пожалуй, самое масштабное перераспределение богатств в новейшей истории Европы. Пока миллионы обычных граждан пытались выжить в условиях гиперинфляции, узкий круг ловких инсайдеров готовился сорвать джекпот жизни.

Вместо обещанного свободного рынка страна сначала оказалась в причудливой системе, где доступ к государственным активам определяли не таланты, а партийные связи и должности. Именно тогда, в бурные девяностые, был заложен фундамент олигархической системы, последствия которой украинская экономика болезненно ощущает даже сегодня, в 2026 году. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как красные директора и партийная номенклатура превратили государственную собственность в частные империи?

Исследователи переходных экономик описывают приватизацию в Украине в первые годы независимости как беспрецедентную "охоту за рентой" (rent-seeking). Главным источником первоначального обогащения стала колоссальная разница между фиксированными государственными ценами внутри страны и мировыми ценами на сырье. Имея эксклюзивный доступ к экспортным квотам, бывшие партийные функционеры покупали металл, химическую продукцию или уголь за копейки, а продавали за границу за твердую валюту, оставляя сверхприбыли на счетах в западных банках.

Обычные граждане получали приватизационные имущественные сертификаты, совершенно не понимая их реальной стоимости, а вот бывшая номенклатура уже видела четкий план действий. Красные директора – руководители гигантских советских предприятий – использовали свой административный ресурс для искусственного обесценивания активов. Британское издание The Financial Times описывало классический пример Владимира Бойко, который годами руководил Мариупольским металлургическим комбинатом имени Ильича: благодаря хитроумным схемам аренды и закрытой подписке на акции среди "своих" он фактически приватизировал промышленного гиганта, оставив тысячи рабочих с пустыми обещаниями вместо реальных дивидендов. А потом продал предприятие и стал миллиардером.

Бывшие комсомольские лидеры действовали еще более изощренно, используя настоящую финансовую алхимию через центры научно-технического творчества молодежи (НТТМ). Дело в том, что в СССР безналичные средства на счетах заводов и наличные деньги в карманах людей были фактически двумя разными видами денег, которые нельзя было легально обменять один на другой. Завод мог иметь миллиарды, но директор не мог снять оттуда даже 100 рублей. И вот тогда он заключал договор с НТТМ, скажем, на "написание программы для компьютера" или "исследование прочности металла", за что совершенно легально перечислял миллион.

Комсомольцы же, обладая уникальными льготами от государства, спокойно шли в государственный банк и снимали этот миллион бумажными рублями. Снятые наличные, разумеется, делили – например, 700 тысяч отдавали директору завода, а 300 тысяч оставляли себе в качестве "комиссии". В результате государственные "виртуальные" деньги превращались в реальный капитал в карманах конкретных людей. В начале же 90-х, пока гиперинфляция уничтожала сбережения населения, новая элита аккумулировала капитал, чтобы во время большой приватизации скупить важные комбинаты по цене металлолома.

Откуда взялись украинские олигархи: смотрите видео OstanniyCapitalist

Интересный факт: в качестве примера быстрого становления новых украинских больших бизнесменов американский журнал Forbes рассказывал о пути Сергея Тигипко, который с должности заведующего отделом пропаганды Днепропетровского обкома комсомола стремительно перешел к созданию первых коммерческих банков. Вместе с ним сформировались и предприниматели другого типа – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые начинали с кооперативов, а впоследствии основали финансово-промышленную группу "Приват".

Почему экономисты называют украинскую приватизацию классическим примером "захвата государства"?

В 2000 году исследователи Всемирного банка Джоэл Хеллман, Герайнт Джонс и Даниэль Кауфман ввели в научный оборот термин "захват государства" (state capture), который стал классическим для описания украинских реалий 90-х годов. В отличие от традиционной коррупции, новые украинские олигархи пошли значительно дальше – они начали покупать политическое влияние, чтобы писать законы под себя. Другими словами, приватизация породила закрытый клуб феодалов. Ярким примером такого слияния власти и капитала западные аналитики называют Павла Лазаренко и так называемый "днепропетровский клан", которые "осели" вокруг второго президента Украины Леонида Кучмы.

Эти новые магнаты быстро поняли, что для сохранения своих империй необходим тотальный контроль над парламентом, правительством и СМИ. Хуже всего то, что именно этот симбиоз крупного капитала и политики стал главным тормозом для прямых иностранных инвестиций – западные инвесторы просто не могли выйти на рынок, где правила игры мгновенно менялись в пользу нескольких финансово-промышленных групп. К тому же судебная система служила лишь инструментом для защиты монополий бывших комсомольцев и партийных функционеров, блокируя любую честную конкуренцию.

Оглядываясь назад с перспективы 2026 года, мы уже понимаем, что то первоначальное перераспределение имущества заложило глубокие структурные недостатки в украинскую экономику и государство. И процесс деолигархизации, начавшийся только спустя более 30 лет после тех событий, оказался чрезвычайно сложным – именно из-за прочности фундамента, заложенного в 90-е. Вместо того чтобы стать двигателями инноваций и технологического прогресса, приватизированные за бесценок советские гиганты годами эксплуатировались до износа, принося сверхприбыли своим владельцам через офшорные юрисдикции. И исправить ситуацию до сих пор так и не удалось – из-за полномасштабного вторжения России.