Ведь американские военнопленные, возвращавшиеся с Корейской войны, делали несвойственные им антиамериканские заявления – и это вызвало настоящий ужас в высших эшелонах власти США. Ответом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) стал один из самых мрачных и циничных проектов в мировой истории разведки – MKUltra, и 24 Канал расскажет о нем немного подробнее.

Как эксперименты с ЛСД превратили страну в гигантскую лабораторию ЦРУ?

Утвержденная в апреле 1953 года директором ЦРУ Алленом Даллесом сверхсекретная программа MKUltra ставила целью разработку химических, биологических и психологических методов контроля над человеческим умом. Главным "архитектором теней" стал доктор Сидни Готтлиб – блестящий химик, искренне веривший, что человеческое сознание можно разобрать на винтики, а затем собрать заново, подчинив чужой воле.

В течение следующих двух десятилетий ЦРУ превратило собственную страну в гигантскую неконтролируемую лабораторию. В центре внимания доктора Готтлиба оказался диэтиламид лизергиновой кислоты, более известный как ЛСД. ЦРУ скупило практически все мировые запасы этого вещества, в том числе у швейцарской фармацевтической компании Sandoz.

Сначала эксперименты проводились на добровольцах, но очень быстро исследователи пересекли грань этики. Агенты начали тайно подсыпать ЛСД в напитки своих коллег, военных, врачей и обычных граждан, чтобы посмотреть, как они будут реагировать на внезапное изменение сознания.

Наиболее вопиющим эпизодом стала операция "Полуночная кульминация" (Operation Midnight Climax). В Сан-Франциско и Нью-Йорке ЦРУ оборудовало специальные конспиративные квартиры. Завербованные секс-работницы заманивали туда мужчин, которым тайно подмешивали в алкоголь огромные дозы ЛСД. За зеркалами Гезелла (прозрачными с одной стороны) сидели агенты с мартини в руках и хладнокровно фиксировали поведение подопытных.

Жертвами становились те, кто не мог пожаловаться в полицию – наркозависимые, маргиналы, мелкие преступники, то есть ЦРУ сознательно выбирало людей, которые не могли дать сдачи. Причем эксперименты не ограничивались галлюциногенами – применяли и электрошок, сенсорную депривацию, гипноз, экстремальное психологическое давление.

Как ЦРУ пыталось контролировать разум людей с помощью ЛСД: смотрите видео FaridGovoryt

В канадском мемориальном институте Аллена при финансировании ЦРУ доктор Юэн Кэмерон стирал память пациентам с депрессией, погружая их в медикаментозную кому на недели и непрерывно проигрывая аудиозаписи с деструктивными сообщениями. Последствия были катастрофическими – люди теряли способность говорить, забывали своих детей и оставались в таком состоянии на всю жизнь.

Трагедия коснулась даже должностных лиц. В 1953 году Фрэнк Олсон, бактериолог армии США, выпил ликер Куантро, в который Готтлиб втайне добавил ЛСД. Через несколько дней глубокой паранойи и депрессии Олсон выпал из окна десятого этажа отеля в Нью-Йорке. ЦРУ десятилетиями скрывало истинную причину его гибели, называя это обычным самоубийством.

Почему самое масштабное преступление против разума так и осталось безнаказанным?

Проект MKUltra (с 1964 года – MKSearch) официально свернули в 1973 году на фоне Уотергейтского скандала. Понимая, что кольцо расследований сжимается, тогдашний директор ЦРУ Ричард Хелмс отдал приказ уничтожить все документы, связанные с программой. Казалось, тайна исчезнет навсегда – однако бюрократия сыграла злую шутку с самими спецслужбами.

В 1974 году журналист Сеймур Херш опубликовал в The New York Times разоблачительную статью о незаконной слежке ЦРУ за американцами, что привело к созданию Комитета Черча в Сенате США. А в 1977 году произошло невероятное – во время аудита были обнаружены около 20 000 документов MKUltra, которые случайно сохранились в другом архиве. Эти документы не содержали медицинских карт, но раскрыли масштабы финансирования более 149 подпроектов в 80 университетах, больницах и тюрьмах.

Последующие слушания в Сенате потрясли мир, однако правосудие оказалось слепым. Сидни Готтлиб получил иммунитет от уголовного преследования в обмен на показания, и умер в 1999 году без наказания за разрушенные судьбы тысяч людей. А Ричард Хелмс вообще отделался штрафом, причем за ложные показания в другом процессе. Ни один высокопоставленный сотрудник ЦРУ не сел за решетку за пытки над собственными гражданами.

Проект MKUltra так и не создал волшебной "сыворотки контроля над разумом". Но в наши дни, когда технологии нейроинтерфейсов и искусственного интеллекта открывают новые горизонты воздействия на сознание, история MKUltra остается мрачным напоминанием о том, что происходит, когда государство, прикрываясь интересами национальной безопасности, сбрасывает с себя "оковы" морали и закона.