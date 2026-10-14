Для Европы в целом и для раздробленной Италии конца XV века в частности это имя стало синонимом абсолютной власти и полной беспринципности. Борджиа – "каталонские свиньи", как их пренебрежительно клеймили даже римские кардиналы – захватили сердце католического мира и превратили Ватикан в прототип современной мафиозной империи. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как покупка папской тиары в 1492 году положила начало эпохе ядов и политического террора?

История взлета семьи Борджиа – это не просто хроника религиозного упадка, а блестящий и в то же время ужасающий мастер-класс по политическому выживанию. Они, конечно, не изобрели коррупцию – но довели ее до уровня высокого искусства. Шантаж, подкуп кардиналов, политические убийства и скандальные оргии в священных стенах – все это было, но было лишь холодным расчетом в игре за контроль над Апеннинским полуостровом.

Все началось в жарком августе 1492 года, когда после смерти папы Иннокентия VIII в Риме собрался конклав. Родриго Борджиа, вице-канцлер Римской церкви, не питал иллюзий относительно своей "святости" – зато у него были деньги. Избрание Родриго папой под именем Александра VI стало самым громким актом симонии (покупки церковных должностей) в истории. Решающий голос кардинала Асканио Сфорца купили за четыре мула, доверху загруженных серебром, и прибыльную должность. А обретя власть, новый папа немедленно приступил к созданию семейного синдиката, используя ресурсы церкви как собственный кошелек.

Главным инструментом террора стал его сын – Чезаре Борджиа. В 18 лет он получил кардинальскую шапку, но впоследствии стал первым человеком в истории, добровольно отказавшимся от этого сана ради военной карьеры. Чезаре был воплощением безжалостной эффективности – именно с его именем связывают использование печально известной "кантареллы", яда на основе мышьяка, солей меди и фосфора. Хотя современные токсикологи и историки отмечают, что слухи о массовых отравлениях часто преувеличивали враги семьи, сам страх перед "вином Борджиа" действовал как идеальное психологическое оружие.

Как бы то ни было, богатые кардиналы при Борджиа действительно умирали внезапно, а их колоссальные состояния, согласно тогдашнему праву, автоматически переходили в папскую казну. Интересно, что апогеем внутреннего террора стало убийство именно Борджиа, старшего брата Чезаре – Джованни, герцога Гандийского, в июне 1497 года (его тело с 9 ножевыми ранениями выловили из Тибра). Официально убийцу не нашли, но большинство европейских послов в Риме косо смотрели на Чезаре. Устранив брата, тот избавился от главного конкурента за отцовскую благосклонность и контроль над папской армией, окончательно превратив Ватикан в военную диктатуру одного клана.

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Действительно ли стены Ватикана были свидетелями Каштанового пира и почему Макиавелли восхищался кровавым кланом Борджиа?

Если политические убийства были инструментом власти, то моральный упадок стал ее побочным эффектом. Самым шокирующим эпизодом, навсегда запятнавшим репутацию Борджиа, стал так называемый Каштановый пир, состоявшийся 31 октября 1501 года. Это не выдумка романистов (сколько бы позднейшие ватиканские историки ни пытались списать все на клевету врагов) – событие подробно задокументировано в Liber Notarum, официальном дневнике Иоганна Бурхарда, папского церемонимейстера.

По его свидетельству, в папских апартаментах Чезаре устроил пир с участием 50 римских куртизанок, элитных гетер. После ужина женщины танцевали "сначала в платьях, а затем обнаженными", собирая разбросанные по полу каштаны. А впоследствии гостям раздавали призы (шелковые туники и обувь) за наибольшее количество половых актов. И все это происходило в присутствии самого Папы Римского Александра VI и его дочери Лукреции.

Никколо Макиавелли, выдающийся флорентийский мыслитель и дипломат, лично наблюдал за действиями Чезаре Борджиа и именно на его примере писал свой культовый трактат "Государь" (Il Principe). Макиавелли восхищался тем, как Чезаре решал проблемы. Самый яркий пример – резня в Сенигаллии 31 декабря 1502 года: когда наемники-кондотьеры подняли мятеж против Чезаре, тот не стал воевать, а предложил мир, пригласил лидеров на дружеский банкет в замок, а там приказал задушить их гитарной струной. Для Макиавелли это был эталон политического мастерства – бескровная для собственных войск, молниеносная и абсолютно безжалостная ликвидация угрозы.

Впрочем, в конце концов империя Борджиа пала так же внезапно, как и возникла. В августе 1503 года Александр VI и Чезаре одновременно заболели тяжелой лихорадкой после ужина на вилле кардинала Адриано Кастеллези. Долгое время считалось, что они случайно выпили собственный яд – однако современная наука склоняется к тому, что это была особенно агрессивная форма римской малярии. 18 августа Александр VI скончался, и хотя Чезаре выжил, лишившись отцовской защиты и финансовой поддержки, он был быстро разгромлен врагами и погиб в засаде в Испании в 1507 году. Вот так семья Борджиа исчезла с политической арены – но оставила после себя мрачное наследие в истории.