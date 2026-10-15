Настоящая повседневная жизнь тогдашних европейцев была наполнена помимо прочего и совершенно дикими с точки зрения современных людей обычаями. 24 Канал расскажет о 5 самых необычных фактах, которые гарантированно вызовут мурашки по коже и изменят представление об этой эпохе, а именно:

Медицинский каннибализм и порошок из мумий. Трепанация черепа без анестезии. Хирурги-парикмахеры и тотальное кровопускание. Полноценные судебные процессы над животными. Ордалии, или "Суд Божий".

Почему лечение в средневековой Европе бывало страшнее смерти?

Медицина Средневековья основывалась на античной теории гуморов (жидкостей тела) Клавдия Галена, умноженной на религиозный фанатизм и вопиющую антисанитарию. Поэтому обращение к врачу часто превращалось в билет в один конец, а методы исцеления напоминали изощренные пытки.

Факт 1. Медицинский каннибализм и порошок из мумий. Примерно с XII века европейские аптекари массово продавали препарат "мумия" (mummia). Из-за ошибки в переводе Герарда Кремонского арабских медицинских трактатов европейцы решили, что целебной является не природная смола (битум), а сами забальзамированные тела. Это породило макабрическую индустрию – из Египта в Европу массово везли похищенные из гробниц мумии, которые перетирали в порошок. "Препарат" из них принимали при головных болях, язвах и внутренних кровотечениях. А когда настоящие мумии стали дефицитом – торговцы начали тайно выкапывать свежие трупы казненных преступников, высушивать их на солнце и продавать под видом древних лекарств.

Факт 2. Трепанация черепа без анестезии. Если человек страдал эпилепсией, мигренью или психическими расстройствами, средневековые врачи ставили однозначный диагноз – в голове засел демон или образовался "камень безумия". Лечение было радикальным – трепанация. Пациента крепко привязывали к стулу, после чего врач специальным ручным сверлом пробивал отверстие в черепе, чтобы "выпустить злых духов". Никаких эффективных обезболивающих не существовало – больному давали вино или сомнительный травяной отвар, который мог убить быстрее, чем скальпель. Многие пациенты так и умирали от болевого шока или последующего заражения крови.

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Факт 3. Хирурги-парикмахеры и тотальное кровопускание. Врачи того времени считали хирургию "грязной" работой, недостойной их статуса. Поэтому ампутации, удаление зубов и вскрытие нарывов проводили обычные парикмахеры (цирульники). Те же самые немытые инструменты, которыми только что стригли волосы, использовали для разрезания плоти. А универсальным методом лечения от всех болезней считалось кровопускание – цирульники вскрывали вены, выпуская до литра крови, чтобы восстановить "баланс жидкостей". Знаменитый красно-белый столб, что до сих пор является символом парикмахерских во всем мире, исторически символизирует именно окровавленные бинты, которые парикмахеры вывешивали сушиться на улицу после таких процедур.

Как правосудие и суеверия превращали повседневную жизнь в абсурдный кошмар?

Средневековая юриспруденция была не менее безжалостной и сюрреалистичной, чем медицина. Правовая система Западной Европы опиралась на глубокий мистицизм, где грань между человеком, животным и божественным вмешательством была совершенно размыта.

Факт 4. Полноценные судебные процессы над животными. Если сегодня собака укусит человека, отвечает владелец – в Средневековье же на скамью подсудимых сажали само животное. Сохранились десятки официальных судебных протоколов из Франции, Италии и Швейцарии. Самый известный случай произошел в 1386 году во французском городе Фалез – свинья покалечила ребенка, после чего ее арестовали, поместили в городскую тюрьму и назначили ей государственного адвоката. После длительного судебного разбирательства судья вынес смертный приговор. Свинью одели в человеческую одежду (куртку и панталоны), вывели на главную площадь и публично повесили. Местный палач получил за эту работу такое же вознаграждение, как и за казнь человека, что свидетельствует об абсолютной серьезности этого абсурдного действа.

Факт 5. Ордалии, или "Суд Божий". До 1215 года, когда Четвертый Латеранский собор под руководством Папы Иннокентия III запретил священникам участвовать в этих ритуалах, главным способом доказать свою невиновность была ордалия. Если не хватало свидетелей, подозреваемого подвергали физическим пыткам, веря, что Бог спасет невиновного. Самым популярным было испытание кипятком (aqua fervens) или раскаленным железом (ferrum candens) – подозреваемый должен был достать камень из котла с кипящей водой или пронести в голых руках кусок раскаленного металла на определенное расстояние. После этого рану плотно перевязывали на три дня – если после снятия повязки ожог начинал гноиться, человека признавали виновным и отправляли на виселицу, а если рана заживала чисто (что при тогдашней антисанитарии было настоящим чудом), обвинение снимали.