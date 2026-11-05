Конфеты от Судоплатова: как агент НКВД втерся в доверие к самому осторожному лидеру ОУН

Смертоносное устройство замаскировали под коробку шоколадных конфет, которую жертве лично передал агент НКВД Павел Судоплатов. Он не только устранил самого влиятельного украинского военного деятеля своего времени, но и запустил цепь внутренних конфликтов, которые критически ослабили украинское освободительное движение накануне глобального конфликта. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему Москва считала Коновальца критической угрозой для своих интересов в Европе?

Чтобы понять мотивы убийства Евгения Коновальца, стоит вспомнить, что он не был обычным политическим эмигрантом, ведь выстроил разветвленную сеть контактов, которая охватывала Женеву, Рим, Берлин, Париж и доходила до Токио. Исследователи отмечают его способность находить союзников среди правительств, враждебно настроенных к Советскому Союзу. Коновалец путешествовал с литовским паспортом, поддерживал связи с японской военной разведкой и формировал антикоммунистический фронт, который Кремль воспринимал как прямую угрозу своему существованию.

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Однако главная опасность для Москвы заключалась даже не в дипломатической активности Коновальца, а в его военном авторитете и стратегическом видении. В конце 1930-х годов, когда в воздухе уже чувствовалось приближение большой войны в Европе, Кремль в панике опасался, что в случае глобального вооруженного конфликта ОУН под руководством Коновальца сможет сформировать регулярную украинскую армию при поддержке иностранных государств. Такой сценарий грозил масштабным национальным восстанием на территории Советской Украины, что могло бы привести к краху западных границ СССР.

Евгений Коновалец был едва ли не единственной фигурой, способной объединить разные поколения украинцев и превратить эмигрантское движение в реальную военную силу. А для Иосифа Сталина такая консолидированная украинская сила во главе с опытным военным представляла серьезную опасность, особенно на фоне массовых репрессий внутри СССР. Поэтому план по ликвидации Коновальца разрабатывали на самом высоком уровне – чтобы подобраться к лидеру ОУН, советские спецслужбы придумали многолетнюю и филигранную операцию, а ее выполнение поручили ловкому агенту Павлу Судоплатову.

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Судоплатов действовал под псевдонимом "Павлуша" (Павел Валюх) и выдавал себя за представителя мифического антисоветского подполья в УССР. Коновалец, который горячо мечтал распространить деятельность ОУН на Советскую Украину, был весьма заинтересован в таких контактах. Между тем Судоплатов не просто привозил сфабрикованные отчеты о "сопротивлении" на родине – он годами выстраивал образ идеалистического юноши, готового бороться за независимость. Мужчины неоднократно встречались в разных странах Европы, а агент даже некоторое время сопровождал полковника в поездках, демонстрируя абсолютную преданность делу.

Самое интересное из истории об убийстве Евгения Коновальца советскими спецслужбами: смотрите видео uttoronto

Именно эта длительная и тщательно срежиссированная игра на самых заветных мечтах Коновальца позволила чекисту усыпить бдительность одного из самых осторожных политиков того времени. Также Судоплатов тщательно изучил привычки полковника, в частности его любовь к сладкому, что и стало ключевым элементом плана убийства. И вот 23 мая 1938 года в кафе "Атланта" в Роттердаме состоялась их последняя встреча. Судоплатов передал Коновальцу тяжелую коробку с традиционным украинским орнаментом, внутри которой якобы находились шоколадные конфеты. На самом же деле там содержалось взрывчатое вещество.

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Устройство должно было взорваться через полчаса после того, как коробку перевернут из вертикального положения в горизонтальное. Судоплатов быстро покинул кафе, сославшись на необходимость успеть на корабль – и когда Коновалец вышел на улицу и направился в сторону кинотеатра "Люмьер", держа подарок горизонтально, раздался взрыв. Нидерландская полиция сначала не могла идентифицировать жертву, поскольку при ней нашли документы гражданина Чехословакии Йозефа Новака – но очень скоро мир узнал, какая исторически значимая личность погибла в тот день.

Как взрыв в Роттердаме спровоцировал раскол в ОУН и почему это стало победой Сталина?

Ликвидация Евгения Коновальца, к сожалению, стала тактическим и стратегическим успехом советских спецслужб. Иосиф Сталин рассчитывал, что устранение авторитетного лидера, умевшего балансировать между разными поколениями и идеологическими течениями, парализует ОУН (Организацию украинских националистов) – и этот расчет оказался абсолютно верным. Смерть лидера спровоцировала открытый и необратимый конфликт внутри движения.

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Организация разделилась на два враждующих лагеря – консервативное крыло под руководством Андрея Мельника, ОУН(м), состоявшее преимущественно из ветеранов и эмигрантов, и радикальное крыло во главе со Степаном Бандерой, ОУН(б), что опиралось на молодежь, закаленную в подпольной борьбе на территории Польши. Этот раскол стал огромной победой для Москвы. Вместо единого фронта украинское движение было критически ослаблено внутренним противостоянием, что максимально осложнило его позиции на международной арене во время Второй мировой войны.

В то же время история в очередной раз доказала, что устранение умеренного лидера часто влечет за собой тяжелые "побочные эффекты" для самих организаторов. Хотя раскол сыграл на руку Кремлю, радикализация бандеровского крыла впоследствии привела к созданию повстанческой армии, которая оказывала вооруженное сопротивление советской власти на протяжении следующего десятилетия. Иными словами, коробка конфет, врученная в нидерландском городе, выполнила свою главную задачу – расколола и ослабила украинское сопротивление, однако в то же время запустила сложные исторические процессы, последствия которых ощутимы и по сей день.