И вот именно там, вдали от Железного занавеса, развернулась одна из самых драматичных историй политических убийств ХХ века. Это история о том, как идеально спланированное преступление советской машины террора было раскрыто не контрразведкой противника, а самым непредсказуемым фактором – человеческой совестью, пробужденной любовью. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как свернутая газета превратилась в орудие Холодной войны?

15 октября 1959 года в 13:05 в подъезде дома на Крайтмайрштрассе, 7 нашли мужчину без сознания – полиция сначала идентифицировала его по паспорту как Штефана Попеля. Медицинский эксперт на месте констатировал смерть, предварительной причиной которой назвали паралич сердца. Однако тщательное вскрытие, проведенное мюнхенскими патологоанатомами, выявило микроскопические осколки стекла на лице жертвы и характерный запах горького миндаля в желудке – и криминалисты пришли к выводу, что это было отравление цианистым калием.

Жертвой оказался лидер Организации украинских националистов Степан Бандера. Орудие убийства было шедевром инженерной мысли лабораторий КГБ – двуствольный алюминиевый цилиндр, который убийца спрятал в свернутой газете. Оружие выстреливало ампулами с жидкой синильной кислотой – при выстреле они разбивались, образуя смертоносное облако газа, поэтому жертва неизбежно вдыхала яд, который мгновенно блокировал поступление кислорода в мозг, имитируя сердечный приступ.

Исполнитель преступления, агент КГБ Богдан Сташинский, приняв таблетку антидота, спокойно вышел из подъезда. Западные спецслужбы годами не могли понять механику этого словно идеального убийства – аж пока сам исполнитель не раскрыл им все карты.

Почему награжденный советский убийца выбрал путь беглеца?

За успешную ликвидацию Бандеры Сташинский получил орден Красного Знамени из рук главы КГБ Александра Шелепина. Однако эта награда стала началом его конца как советского агента, и ключевую роль в этой трансформации сыграла его жена – восточная немка Инге Поль. Она была женщиной западного мышления, глубоко презиравшей советскую систему, а когда супруги переехали в Москву, была потрясена тоталитарной реальностью, бедностью и постоянной слежкой (КГБ установил прослушивание в их квартире).

Самое важное об убийстве Бандеры Сташинским и его последующем саморазоблачении: смотрите видео historyforadults_ua

Инге стала своеобразным компасом для Сташинского, а также постоянно упрекала его за сотрудничество с режимом, который контролировал каждый их шаг. Ее моральное давление и слезы заставили агента изменить отношение к собственным действиям, а катализатором развязки стала личная трагедия – в августе 1961 года неожиданно умер их сын Петер нескольких месяцев отроду.

КГБ очень неохотно разрешил Богдану выехать на похороны в Восточный Берлин под строгим надзором (Инге уехала значительно раньше, еще до рождения ребенка). Однако 12 августа 1961 года, за считанные часы до того, как советские войска начали возводить Берлинскую стену, супруги совершили отчаянный побег. Они оторвались от слежки, сели на городскую электричку и пересекли границу с Западным Берлином.

Мужчина сдался западногерманской полиции, а впоследствии его передали агентам ЦРУ. Признания Сташинского вызвали шок в Вашингтоне и Бонне – он подробно описал конструкцию пистолета с ядом и структуру секретных операций КГБ.

В октябре 1962 года в городе Карлсруэ состоялся беспрецедентный судебный процесс. И суд вынес историческое решение – главным виновником убийства был признан СССР, а самого Сташинского приговорили к 8 годам лишения свободы, учитывая его искреннее раскаяние и добровольную сдачу.

Отбыв половину срока, Богдан Сташинский исчез – предположительно, получив новое лицо и документы по программе защиты свидетелей ЦРУ. Но и по сей день его уголовное дело остается эталонным примером того, как государственный терроризм терпит крах перед силой человеческого раскаяния, пусть даже пробужденного женщиной, которая отказалась жить с убийцей.