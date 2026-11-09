Построили страну – и оказались за решеткой: почему Канада бросала украинцев в лагеря в Первую мировую

Однако вместо благодарности за экономическое чудо Первая мировая война принесла этим людям клеймо "враждебных иностранцев" и унизительное заключение за колючей проволокой. Эта драматическая страница истории Канады долгое время оставалась в тени, скрывая поразительный контраст между грандиозным триумфом человеческого труда и жестокостью государственной машины. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Как крестьяне из Галичины и Буковины обуздали самые суровые земли Северной Америки?

В 1896 году министр внутренних дел Канады Клиффорд Сифтон начал беспрецедентную иммиграционную кампанию, ища идеальных фермеров для заселения бескрайних, но крайне негостеприимных западных территорий. Ему нужны были не городские аристократы или британские клерки, а, по его же знаменитому выражению, "крепкие крестьяне в кожухах, чьи предки веками трудились на земле". И вот этот призыв услышали тысячи семей в Галичине и Буковине, которые в то время находились под властью Австро-Венгерской империи.

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Спасаясь от хронического безземелья, демографического давления и нищеты, они пересекали Атлантический океан, получая от канадского правительства 160 акров (около 65 гектаров) девственной земли всего за 10 долларов регистрационного сбора в соответствии с Законом о землях Доминиона. Но здесь нужно понимать, что та обещанная земля вовсе не была райским садом – это были дикие, поросшие густыми кустарниками и лесами прерии Саскачевана, Альберты и Манитобы, где зимняя температура регулярно опускалась ниже 40 градусов.

Первые годы стали настоящим испытанием на пределе человеческих возможностей – эмигранты собственноручно выкорчевывали деревья, жили в примитивных землянках-"бурдеях", спасавших от лютых морозов, и пахали целину, часто впрягаясь в плуг вместо волов, которых просто не было с чего купить. Разумеется, женщины и дети трудились наравне с мужчинами, выживая лишь благодаря невероятной физической выносливости и глубокой социальной солидарности.

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Благодаря их каторжному труду и быстрому внедрению новых, устойчивых к холодам сортов пшеницы, таких как легендарный "Маркиз" (Marquis), канадские прерии претерпели фантастическую трансформацию. Уже к началу Первой мировой войны этот суровый регион превратился в глобальный центр экспорта зерна. А украинские пионеры не просто выжили – они построили школы, возвели церкви, основали мощные фермерские кооперативы и заложили прочный фундамент современной экономической мощи Канады.

Интернированные украинцы в Канаде, 1914 – 1920: смотрите видео american_europ_eastern_studies

Почему создателей канадского аграрного чуда бросили за решетку во время Первой мировой войны?

Когда в августе 1914 года разразилась Первая мировая война, Канада как доминион Британской империи автоматически оказалась в состоянии войны с Центральными державами, в частности с Австро-Венгрией. Именно этот глобальный геополитический перелом стал роковым для тысяч украинских переселенцев – поскольку большинство из них прибыли из Галичины и Буковины, в их иммиграционных документах значилось подданство Австро-Венгерской империи.

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Канадское правительство, руководствуясь поспешно принятым Законом о военных мерах (War Measures Act), мгновенно превратило вчерашних героев-первопроходцев в потенциальную угрозу национальной безопасности – так называемых "враждебных иностранцев" (enemy aliens). В итоге государственная паранойя, подогреваемая ксенофобией и военной истерией, привела к тому, что более 80 000 человек были вынуждены регулярно регистрироваться в полиции и сдавать огнестрельное оружие.

Однако худшее ждало тех, кто потерял работу или вызывал малейшее подозрение – по меньшей мере 8579 мужчин, женщин и детей оказались за колючей проволокой в 24 концентрационных лагерях, разбросанных от Новой Шотландии до Британской Колумбии. Подавляющее большинство этих заключенных составляли именно этнические украинцы – их лишили имущества, конфисковали сбережения, отняли основные гражданские права, в частности право голоса в соответствии с Законом о выборах в военное время 1917 года, и бросили на самые тяжелые принудительные работы.

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Условия в изолированных лагерях, таких как Спирит-Лейк (Spirit Lake) в Квебеке или Касл-Маунтин (Castle Mountain) в Альберте, были откровенно ужасными. Заключенные работали за мизерную плату, 25 центов в день, прокладывая дороги, вырубая леса, добывая уголь и развивая инфраструктуру знаменитых канадских национальных парков, таких как Банф (Banff) и Джаспер (Jasper). Те же самые люди, которые своим трудом превратили Канаду в аграрного гиганта, теперь строили ее туристическую гордость под прицелом винтовок охранников.

Многие погибли от инфекционных болезней, истощения, производственных травм или от пуль во время отчаянных попыток побега. Эта вопиющая несправедливость продолжалась даже после окончания войны – вплоть до февраля 1920 года, когда закрыли последний лагерь в Капускасинге. И она оставила глубокую психологическую травму в поколениях украинских канадцев – темное пятно в истории, которое было официально признано правительством Канады лишь в 2005 году.