10 ноября 1982 – смерть Леонида Брежнева: каким стал последний анекдот бровастого генсека

Но почему система, построенная на тотальном контроле, оказалась совершенно беспомощной перед лицом смерти, превратив финал жизни самого могущественного человека красной империи в настоящий трагикомический анекдот? 24 Канал расскажет немного подробнее о драме, разыгравшейся вокруг смерти Леонида Брежнева.

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Почему самый могущественный человек СССР умер в одиночестве и без медицинской помощи?

Последние часы жизни Леонида Брежнева были полны парадоксальных чудес. Человек, чье здоровье было главной государственной тайной и которого во время любого зарубежного визита сопровождала целая армия врачей, в роковую ночь оказался без должной помощи. Хотя дежурная медсестра находилась на даче, необходимое реанимационное оборудование лежало в другом помещении – из-за этой халатности было потеряно драгоценное время, и когда растерянные охранники первыми обнаружили бездыханное тело генсека, спасать его было уже поздно.

Вот такой был первый акт исторической драмы – колос на глиняных ногах пал в своей золотой клетке, и никто даже не заметил момента его падения. Более того, после этого на даче воцарился невероятный хаос – чего стоит только тот факт, что вместо того чтобы действовать по четкому медицинскому протоколу, охранники отчаянно пытались делать искусственное дыхание человеку, который был мертв уже несколько часов.

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Когда же на место наконец прибыл главный врач Кремля академик Евгений Чазов и констатировал смерть Брежнева, он сделал шаг, определивший дальнейшую судьбу империи – первым позвонил не родственникам или, скажем, главе правительства, а руководителю КГБ Юрию Андропову. Будущий преемник мгновенно поспешил на дачу, чтобы первым завладеть знаменитым личным дипломатом генсека с шифрами и секретными документами, пока государственная машина замерла в параличе.

О том, что произошло нечто экстраординарное, западные дипломаты и обычные граждане узнали не из официальных заявлений, а благодаря внезапному изменению телевизионной сетки вещания. Дело в том, что 10 ноября в СССР торжественно отмечали День милиции, и вся страна ждала традиционного грандиозного вечернего концерта – поэтому его внезапная отмена и замена на документальный фильм о Ленине и минорную классическую музыку (миф о "Лебедином озере" появится позже) стали для всего мира безошибочным сигналом, что в Кремле сменилась власть.

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Похороны Брежнева с моментом, похожим на падение гроба: смотрите видео randomoldvideos5612

Официально же "советскому народу" сообщили о смерти вождя лишь в 11:00 утра следующего дня. Более суток страна жила в атмосфере напряженных слухов, что ярко продемонстрировало абсолютную неспособность тоталитарной системы адекватно общаться с собственным народом. Однако последний анекдот эпохи Брежнева заключался не в тех популярных черных шутках, что шепотом рассказывали на кухнях, а в самом процессе его похорон 15 ноября 1982 года, за которыми в прямом эфире наблюдал весь мир.

Главный парадокс смерти Брежнева и последний незримый анекдот бровастого генсека

Журналисты, ведавшие репортажи с Красной площади, зафиксировали беспрецедентное по своей абсурдности зрелище – Брежнев при жизни настолько страстно коллекционировал награды, что их количество превысило сотню. Западные обозреватели с иронией отмечали – чтобы нести все эти ордена и медали за гробом, понадобилось 44 старших офицера, поскольку на каждую бархатную подушечку пришлось крепить по несколько наград, нарушая все действующие протоколы. В результате процессия напоминала скорее сюрреалистический карнавал тщеславия, чем прощание с государственным деятелем.

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Но кульминацией этого театра абсурда, навсегда вошедшей в анналы мировой истории как "последняя шутка Брежнева", стал момент опускания гроба в могилу у Кремлевской стены. Миллионы телезрителей услышали громкий жуткий грохот, после чего мгновенно родился самый известный миф той эпохи – якобы гроб сорвался с ремней и упал на дно могилы. На самом деле же грохот был звуком артиллерийского салюта, по протоколу прозвучавшего ровно в ту секунду, когда гроб коснулся дна – однако из-за особенностей телетрансляции звук слился с изображением, создав иллюзию падения, в которую поверил весь мир.

И этот миф стал идеальной, безупречной метафорой. Система, десятилетиями державшаяся на показухе, лжи и бесконечных парадах, оказалась настолько прогнившей, что люди с легкостью поверили в ее неспособность даже нормально похоронить своего создателя. Последний анекдот Леонида Ильича рассказал не он – его рассказала сама история, поставив громкую точку в эпохе застоя, после которой империя неуклонно катилась к своему краху.