Безжалостная тоталитарная машина мгновенно смыла все следы с брусчатки, надеясь навсегда скрыть эту беспрецедентную трагедию. Хотя подвиг бывшего бойца УПА и политзаключенного Василия Макуха произошел через два месяца после самосожжения поляка Ришарда Сивеца в Варшаве, он на несколько месяцев опередил знаменитый протест чешского студента Яна Палаха. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Как советская власть пыталась скрыть пламя протеста в центре украинской столицы?

Чтобы понять масштабы цензуры, необходимо окунуться в параноидальную атмосферу Советского Союза осени 1968 года. После жестокого подавления Пражской весны войсками Варшавского договора Москва усилила контроль над информационным пространством. Западные журналисты были сосредоточены преимущественно в Москве – их передвижения строго контролировались КГБ. А работу иностранной прессы в Киеве ограничивали еще более строго, что, по замыслу Кремля, должно было сделать невозможной утечку любой объективной информации.

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Когда 5 ноября, накануне официальных празднований годовщины большевистского переворота, Василий Макух вспыхнул на Крещатике, советская репрессивная машина сработала с жуткой эффективностью. Историки отмечают молниеносную реакцию милиции и агентов в штатском – они не просто пытались потушить огонь, но и мгновенно изолировали место трагедии, грубо разгоняя случайных прохожих. Затем брусчатку немедленно вымыли водой из шлангов, буквально стирая вещественные доказательства, пепел и саму память о происшествии. Ни один официальный советский рупор не обмолвился об этом инциденте ни словом, а медицинскому персоналу киевской больницы, где Макух скончался 6 ноября, угрожали репрессиями за любое разглашение.

В то же время западный мир был сосредоточен на других глобальных потрясениях – войне во Вьетнаме, студенческих протестах в Париже и геополитических последствиях вторжения в Чехословакию. Советская власть надеялась, что в этом водовороте событий акт высшего человеческого мужества украинца просто растворится в вакууме цензуры, а отсутствие западных корреспондентов в Киеве позволит навсегда скрыть преступление от международного сообщества. Но этот план провалился.

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Что на самом деле сделал Василий Макух на Крещатике в 1968 году: смотрите видео smakolik-group

Как весть об украинском мученике мгновенно прорвала железный занавес?

Историческая справедливость восторжествовала благодаря феномену самиздата – подпольной сети распространения запрещенной литературы, ставшей единственным коммуникационным мостиком между порабощенными народами и свободным миром. Информацию о поступке Василия Макуха передавали из уст в уста, переписывали от руки и тайно размножали на печатных машинках в глубоком подполье. Правозащитники, рискуя жизнью и свободой, молниеносно собрали показания очевидцев, чтобы зафиксировать этот беспрецедентный акт сопротивления.

Известие о киевском "живом факеле" очень быстро пересекло советскую границу. Документы самиздата по тайным каналам попали в руки западных дипломатов и эмиграционных центров в Западной Европе. Уже в ноябре 1968 года западные радиостанции, в частности Radio Free Europe и Voice of America, осуществили первые трансляции о трагедии на Крещатике. Эти эфиры стали настоящим шоком для западной интеллектуальной элиты, которая до того момента ошибочно полагала, что радикальное сопротивление советской системе внутри СССР невозможно.

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Однако глобальный резонанс от акта Макуха впоследствии был существенно приглушен жестоким хронологическим парадоксом – 16 января 1969 года в Праге совершил самосожжение чешский студент Ян Палах. А столица Чехословакии в то время была переполнена иностранными корреспондентами, освещавшими последствия советской оккупации, поэтому фотографии и подробные репортажи из Праги мгновенно облетели весь мир. Палах стал глобальным символом антикоммунистического сопротивления, тогда как имя Василия Макуха осталось обсуждаемым преимущественно в узких кругах западных советологов и аналитиков.

К настоящему времени международное академическое сообщество уже пересмотрело эту историческую несправедливость. Ведущие западные университеты включают историю Василия Макуха в фундаментальные труды по истории Холодной войны. Его самопожертвование больше не рассматривается как локальный эпизод, а признается неоспоримым фактом глобального антитоталитарного сопротивления. Мир узнал о нем почти сразу, несмотря на жестокость репрессивного аппарата СССР, и огонь, зажженный на Крещатике, в конечном итоге помог испепелить саму империю лжи.