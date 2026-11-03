Разделяй и властвуй: как нацисты и советы научили мирных соседей убивать друг друга на Волыни

Что полякам, что украинцам непросто взглянуть на эту трагедию без национальных мифов, сталкиваясь с неудобной правдой. Но понимание этих глубинных процессов имеет решающее значение для того, чтобы разорвать круг исторических травм и предотвратить повторение подобных катастроф в будущем. Поэтому 24 Канал расскажет обо всем этом немного подробнее.

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Почему из плодородной земли Волыни проросло семя ненависти?

Межвоенная Волынь, которая после Рижского мирного договора 1921 года оказалась в составе Второй Речи Посполитой, была регионом разительных социальных и экономических контрастов. Украинское крестьянство, составлявшее абсолютное большинство населения региона, около двух третей, страдало от острого земельного голода, архаичных методов земледелия и хронической нищеты, которые значительно усугубились во время Великой депрессии 1930-х годов. В то же время политика Варшавы была направлена на укрепление польского присутствия через программу так называемого осадничества – раздачи лучших угодий ветеранам польской армии и лояльным к центральной власти колонистам.

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В результате социальная пропасть чрезвычайно быстро приобретала этническую окраску, перерастая в межнациональную вражду. Польский поселенец или чиновник ассоциировались в глазах местного украинца не просто с представителем другой нации, а с несправедливым землевладельцем, который отнял жизненно необходимый ресурс для выживания семьи. И здесь важно понимать, что экономическая маргинализация украинцев сопровождалась жесткой культурной изоляцией – массовым закрытием украинских школ, ограничением доступа к престижным государственным должностям и откровенной дискриминацией в судах.

В итоге Волынь фактически превратилась в классическую внутреннюю колонию, где социальная несправедливость ежедневно подпитывала глухое раздражение и ощущение безысходности. И когда началась Вторая мировая война, а привычный государственный аппарат был полностью уничтожен оккупационными режимами, этот накопленный десятилетиями социальный гнев вырвался наружу. Отсутствие легальных механизмов разрешения конфликтов и тотальный коллапс правоохранительной системы привели к тому, что вилы, косы и топоры стали единственным "аргументом" в отчаянной борьбе за землю и физическое выживание.

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Кто виноват в Волынской трагедии 1943 года: смотрите видео imtgsh

Впрочем, сама по себе социальная напряженность вряд ли вылилась бы в столь масштабную кровавую трагедию без целенаправленной политической радикализации обеих сторон конфликта – а дело в том, что политический климат Европы 1930-х годов был глубоко отравлен идеями интегрального национализма и авторитаризма. И все же самым страшным катализатором беспрецедентного политического насилия стала двойная оккупация волынских земель – сначала советская, а затем нацистская.

Как геополитические игры и радикальные идеологии превратили соседей во врагов?

Сначала польское правительство, особенно после смерти Юзефа Пилсудского, перешло к жесткой политике принудительной ассимиляции и репрессий, апогеем которых на соседней Холмщине и Подляшье стало массовое разрушение православных церквей в 1938 году. Это вызвало гнев по всей Волыни и лишь еще больше ощетинило украинское подпольное движение сопротивления. В то же время Организация украинских националистов (ОУН) предложила простую, но безжалостную формулу обретения независимости, в которой абсолютно не было места для компромиссов с другими этносами или политическими оппонентами.

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Затем жестокий советский террор 1939 – 1941 годов физически уничтожил традиционные элиты, лидеров местных общин, священников и интеллигенцию обоих народов, оставив общество без моральных авторитетов и сдерживающих факторов. Депортации в Сибирь и массовые расстрелы в тюрьмах НКВД посеяли атмосферу тотальной паранойи, страха и взаимных обвинений в коллаборационизме. А после этого еще и нацистская оккупация принесла на эти земли индустриализированное убийство – Холокост, который происходил на глазах у местного населения.

Кто довел Волынь до кипения в 1943 году: смотрите видео Document_history

Немецкая оккупационная администрация сознательно и цинично использовала тактику "разделяй и властвуй", натравливая украинскую вспомогательную полицию на поляков, а польскую на украинцев. К тому же ежедневное наблюдение за массовыми казнями евреев привело к катастрофической брутализации местного населения. Насилие стало абсолютной нормой, а человеческая жизнь утратила всякую ценность. Поэтому, к сожалению, в том хаотичном вакууме, где царил лишь закон джунглей, идея превентивного удара по другой нации для обеспечения выгодных послевоенных границ нашла свое кровавое воплощение.

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Непосредственным катализатором кровавой развязки стала весна 1943 года. Тогда около 5 тысяч украинцев с оружием покинули службу у немцев и перешли в ряды Украинской повстанческой армии (УПА) и других формирований – в ответ нацисты массово набрали на их место поляков, что мгновенно перевело конфликт в фазу открытой войны. Руководство УПА на Волыни начало масштабную антипольскую акцию по "очистке" территории. Со своей стороны польское подполье (Армия Крайова) и отряды самообороны прибегли к жестоким акциям возмездия, в ходе которых гибли тысячи мирных украинцев. Конечно, масло в огонь постоянно подливали и советские партизаны – они сознательно провоцировали столкновения и часто сотрудничали с польскими отрядами, что в глазах украинского подполья делало поляков "союзниками большевиков".

То есть Волынская трагедия 1943 года стала не внезапной вспышкой непонятного безумия, а логичным, хотя и ужасным следствием многолетней политики унижения, радикализации и целенаправленного разрушения любых государственных институтов, которые должны были бы защищать базовое право человека на жизнь. Чтобы окончательно перевернуть эту болезненную страницу и достойно почтить память погибших, сегодня между Украиной и Польшей продолжается процесс поиска компромиссов и эксгумации жертв – но впереди, безусловно, еще долгий путь.