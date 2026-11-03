3 ноября 1918 – бунт в Киле: как начиналась революция, всего за неделю снесшая Германскую империю

Вместо того чтобы бессмысленно погибнуть в холодных водах Северного моря, матросы подняли оружие против своих командиров. Всего за одну неделю их отчаянный бунт в портовом городе Киль перерос в событие, которое смело могущественную монархию Гогенцоллернов в мусорник истории. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему немецкие матросы в Киле отказались идти в свой последний бой?

В конце октября 1918 года поражение Германской империи в Великой войне было уже буквально очевидной математической данностью. Пока политики в Берлине, оттягивая неизбежное, договаривались об условиях перемирия с Антантой, военно-морское командование во главе с адмиралами Рейнхардом Шеером и Францем фон Гиппером вынашивало роковой план – эти вояки считали, что сдача флота без боя опозорит немецких офицеров, поэтому 24 октября издали секретный военно-морской приказ о генеральном наступлении.

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Это была несомненно самоубийственная миссия – немецкий Флот открытого моря должен был столкнуться с британской армадой Гранд-Флит, значительно превосходившей его по силе, чтобы нанести врагу максимальный ущерб – и погибнуть "с честью". Однако адмиралы фатально недооценили психологическое состояние своих подчиненных – матросы, которые годами гнили в сырых трюмах, страдали от скудных пайков и жестокой дисциплины, совершенно не желали становиться пушечным мясом ради спасения эфемерной офицерской гордости.

Более того, они читали социалистические брошюры, знали о мирных переговорах и понимали, что война проиграна. Так что когда эскадры начали собираться на рейде в Вильгельмсхафене, экипажи нескольких линкоров, в частности дредноутов "Тюрингия" и "Гельголанд", просто отказались поднимать якоря и разжигать котлы. Это был еще не вооруженный бунт, а скорее массовая забастовка измученных людей, которые хотели вернуться к своим семьям, а не кормить рыб на дне океана.

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Командование отреагировало жестко – операцию отменили, но более тысячи непокорных моряков арестовали. Чтобы изолировать "бунтовщиков" и разрядить ситуацию, Третью эскадру линкоров перевели в Киль – главную военно-морскую базу на Балтике. Офицеры искренне надеялись, что смена дислокации и угроза военного трибунала сломят волю матросов. Но этот шаг оказался второй катастрофической ошибкой, превратившей локальное неповиновение в полноценный революционный взрыв.

Каким было восстание в Киле, положившее начало Немецкой революции в 1918 году: смотрите видео historypod

Как выстрелы 3 ноября 1918 года разрушили империю Гогенцоллернов?

Киль, переполненный десятками тысяч измученных войной рабочих верфей, сочувствовавших и солдатам местного гарнизона, стал идеальной пороховой бочкой, которая ждала лишь одной спички. Но вопреки всему первые дни ноября прошли в напряженных, однако мирных массовых собраниях – матросы во главе с кочегаром Карлом Артельтом и лидером местных независимых социал-демократов Лотаром Поппом требовали лишь немедленного освобождения своих арестованных товарищей.

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Но военный губернатор города, адмирал Вильгельм Сушон, отказался идти на реальные уступки, поэтому ситуация стремительно вышла из-под контроля. Кульминация наступила вечером 3 ноября 1918 года – несколько тысяч моряков, к которым присоединились рабочие местных заводов и их семьи, двинулись большой мирной демонстрацией к военной тюрьме, скандируя лозунги о мире и свободе. На перекрестке улиц Карлштрассе и Брунсвикер-штрассе им преградил путь вооруженный патруль под командованием лейтенанта Оскара Штайнгойзера.

После короткой словесной перепалки офицер, запаниковав перед огромной толпой, отдал приказ открыть огонь на поражение. 7 человек погибли на месте, еще 29 получили тяжелые ранения – и это стало исторической точкой невозврата. Кровь, пролитая на холодной брусчатке Киля, мгновенно смыла последние остатки страха, субординации и уважения к имперской власти. Уже на следующее утро, 4 ноября, город проснулся в совершенно иной политической реальности.

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Матросы взломали арсеналы, захватили корабли и подняли над мачтами красные флаги. Офицеров, пытавшихся оказать сопротивление, жестко разоружали, срывая с них погоны. За считанные часы реальная власть на огромной военно-морской базе перешла к новосозданному Совету рабочих и солдатских депутатов. Правительство в Берлине попыталось потушить пожар, срочно отправив в Киль влиятельного политика Густава Носке, но контролировать стихию было уже невозможно.

Искра из Киля молниеносно разлетелась по всей Германии – вооруженные матросы разъезжали на поездах по стране, неся весть об успешном восстании. В течение следующих нескольких дней революция, словно лесной пожар в засуху, охватила Бремен, Гамбург, Мюнхен, Кельн и в итоге столицу. Гарнизоны один за другим переходили на сторону восставших, а многовековые монархические институты рассыпались, как карточный домик. Ровно через 6 дней после "кровавого воскресенья" в Киле, 9 ноября 1918 года, кайзер Вильгельм II отрекся от престола и позорно бежал в Нидерланды, а Германская империя прекратила свое существование.